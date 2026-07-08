Un posto al sole, le anticipazioni del 9 luglio 2026: Alberto incastra Anna

Ufficio stampa Rai Alberto e Anna, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 9 luglio 2026.

Nella puntata precedente dell’8 luglio 2026

Mercoledì 8 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Mentre è atteso a cena, Diego, roso dalla gelosia per Lorenza, avrà una reazione impulsiva che sbalordirà tutti. Per Rosa sarà dura tener fede a quanto stabilito con Damiano e far fronte alle richieste di Clara. Mariella e Bice impongono a Guido una cena a quattro con Massaro per affrontare e risolvere il momento di imbarazzante impasse di quest’ultimo.

Anticipazione della puntata del 9 luglio 2026

Alberto riesce a farsi dire da Anna dove si trova e, contro la sua volontà, parte per raggiungerla. Nel frattempo Eduardo cerca faticosamente di rigare dritto, mentre Clara è ancora ignara di quanto è successo. Rosa si sente sempre più in colpa nei confronti dell’amica e fatica a tacerle la verità. Dopo la sfuriata contro Fausto e Lorenza, informata dei fatti, Silvia decide di parlare con Diego, offrendogli il suo aiuto.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 6 al 10 luglio