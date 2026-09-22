IPA Pino Insegno

Nuova puntata di Reazione a Catena: le Nonno Rock hanno dimostrato subito di che pasta sono fatte, battendo le famosissime Pappardelle, tra le Campionesse più talentuose che siano mai passate dagli studi dello show. A sfidarle nella puntata del 22 settembre sono stati gli Andata e Ritorno, il trio composto da Silvana, Manuel e Valerio.

Reazione a Catena, cosa è successo nella puntata del 22 settembre

Come da prassi, il gioco è iniziato con le Parole Mancanti: le Nonno Rock non potevano che dare subito del filo da torcere ai loro sfidanti, presentandosi al top. Ancora freschissime di vittoria, in effetti, sono Campionesse da domenica 20 settembre, quando hanno battuto le Pappardelle, il trio fiorentino che ci ha praticamente accompagnato per quasi tutta l’estate, con 49 puntate totalizzate.

Dopo la prima Catena Musicale, non è cambiato molto: le Nonno Rock sono state sempre in vantaggio, con ben 27.000 euro di montepremi (e solo 2.000 per gli Andata e Ritorno). La partita è proseguita spedita, sempre a favore delle Nonno Rock, ormai le grandi protagoniste dello show, degne eredi delle Pappardelle. E con la seconda Catena Musicale hanno accresciuto ulteriormente il montepremi; ben 49.000 euro.

Con la Catena di Una tira l’altra, hanno confermato il talento, tanto che hanno strappato subito l’ennesimo complimento da Pino Insegno: “Bravissime”. Prima di iniziare il gioco di Quando, dove, come, perché, gli Andata e Ritorno erano riusciti a mettere da parte un montepremi di appena 6.000 euro. Nessun grosso colpo di scena per la prima parte della partita, anzi: luci accese sulle Nonno Rock, che sembrano destinate a essere il nuovo osso duro da battere nello show condotto da Insegno.

Chi ha vinto

Poi, però, anche gli Andata e Ritorno, evidentemente più sicuri di loro durante la partita, sono riusciti a farsi valere: il loro montepremi è cresciuto fino a 53.000 euro, come predetto da Pino Insegno. All’Intesa Vincente, Silvana, Manuel e Valerio sono riusciti a totalizzare cinque parole trovate: un po’ di incertezza agli inizi, e la prima parola è stata trovata dopo 20 secondi. Purtroppo sono tornati spesso indietro, ma hanno dimostrato comunque di intendersi, trovando anche parole non così scontate. Insegno li ha anche ringraziati per non aver passato sulla geografia, materia a lui molto cara.

Dopo è toccato alle Campionesse, che si sono subito fatte riconoscere. Del resto così Insegno le ha presentate: “Hanno già dimostrato la loro bravura anche in questo gioco”. Hanno trovato ben dieci parole, perdendo però terreno per dieci secondi, tanto che Insegno non ha resistito di fronte alla perdita di tempo e le ha bonariamente “riprese”: “Avete perso 10 secondi, il passo poteva essere utilizzato”. Un consiglio per loro per la prossima volta, anche se comunque sono state bravissime: hanno totalizzato ben 139.000 euro di montepremi finale.

All’ultimo gioco hanno già dimostrato di essere coese e sicure, considerando che ne hanno già indovinate ben due: in questa puntata hanno raggiunto una cifra finale di 1.086 euro. Ancora una volta sono riuscite a indovinare l’Ultima Parola della serata del 22 settembre, che era “concreto”: Insegno aveva già preannunciato la vittoria nell’aria. Inarrestabili, come chi le ha precedute.