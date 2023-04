“Verissimo”, Yari Carrisi su Ylenia: “Quel giorno siamo annegati insieme a lei”

Un gradito ritorno nel salotto di Verissimo: Silvia Toffanin ha accolto negli studi di Canale 5 Romina Power, ormai quasi “di casa” nel suo programma. Questa volta però è stata accompagnata dal figlio Yari Carrisi, il suo secondogenito. Anche questa volta è stato impossibile non parlare di Ylenia, la cui scomparsa ha segnato profondamente anche la vita di Yari.

Yari Carrisi a Verissimo ricorda la scomparsa di Ylenia

Romina Power è tornata ospite di Silvia Toffanin: un gradito ritorno nel salotto di Verissimo, che dopo aver visto l’artista in compagnia di Cristel e Romina, questa volta si è fatta accompagnare dal suo unico figlio maschio, Yari, che ha da poco compiuto 50 anni.

Ma quando si parla della famiglia Carrisi-Power è impossibile non ricordare un evento tragico che ha segnato la vita di tutti i suoi componenti: parliamo ovviamente della scomparsa di Ylenia, di cui si persero le tracce il 31 dicembre del 1993, data in cui Romina e Al Bano ebbero l’ultimo contatto con lei.

“Era l’unica che aveva capito com’ero davvero – ha raccontato Yari ricordando la sorella maggiore – aveva una grande voglia di vivere, di esplorare, era creativa e coraggiosa”. Un dolore che è ancora vivo nel cuore di Carrisi: “È stato molto difficile perché oltre a una sorella ho perso un modello, un faro, un punto di riferimento“.

Le speranze di ritrovarla ancora viva fino a qualche anno fa erano vive, ma un ultimo viaggio a New Orleans, lì dove è stata vista viva l’ultima volta, ha cambiato la sua prospettiva: “Fino al 2020 ero convinto che Ylenia fosse in giro da qualche parte” ha ammesso ai microfoni di Silvia Toffanin. Poi la decisione di recarsi in quei luoghi, dopo una segnalazione di un’amica: “Una volta lì ho ripercorso i suoi passi, ho ascoltato le testimonianze di coloro che l’avevano frequentata, ma non credevo a quella storia e gli elementi non combaciavano: diciamo che la polizia è stata un po’ sbadata”.

Ancora oggi la speranza di ritrovarla viva è una fiammella che non riesce a spegnersi del tutto, ma dopo quasi trent’anni è difficile mantenerla accesa. “È come se fossimo annegati un po’ tutti quel giorno, un’onda ha travolto tutta la nostra famiglia“, ha raccontato. La scomparsa di Ylenia ha cambiato profondamente tutti, anche se Romina continua a sognare di incontrarla di nuovo.

Yari Carrisi e Romina Power, le parole su Al Bano

Silvia Toffanin non ha perso occasione di lanciare una provocazione a Romina Power, menzionando Al Bano e il loro rapporto, da qualche anno notoriamente turbolento. “A me basterebbe vederli felici, tranquilli e di nuovo amici, tornare insieme è un parolone!”, ha detto scherzando. “Io vorrei che si prendessero cura l’uno dell’altro, non posso fare sempre da tramite: in questi anni è stata una bella partita a scacchi”.

Poi è arrivata la versione di Romina: “Ma tra di noi c’è tantissima armonia, perché non ci vediamo mai!“, ha replicato con una battuta, sottolineando prontamente: “Io non ho mai amato litigare”. Alla fine è arrivata una vera e propria dedica d’amore per il figlio: “Per me lui è un pilastro e lo ringrazio di tutto: è lui il vero uomo della mia vita“.