È ormai ufficiale l’amore tra Maddalena Corvaglia e Matteo Gracis che, dopo una vacanza assieme, si scambiano una romantica dedica sui social

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Maddalena Corvaglia

Non sarà un semplice amore estivo quello tra Maddalena Corvaglia e Matteo Gracis. La più famosa tra le ex veline e il divulgatore fanno sul serio, coppia ormai inseparabile hanno trascorso la loro prima estate assieme. E al ritorno dalle vacanze, hanno scelto di dichiarare anche pubblicamente (e virtualmente) i propri sentimenti con una romantica dedica su Instagram.

La dolce dedica di Maddalena Corvaglia

Un po’ come tutti, vip e no, anche Maddalena Corvaglia, di rientro dalle ferie, si è presa un momento per rivivere i momenti più emozionanti di quest’estate che sta per finire, selezionando i più bei scatti delle vacanze. Li ha condivisi in un carosello pubblicato sul suo profilo Instagram, attirando l’attenzione di migliaia di fan. I ricordi dalle vacanze dell’ex velina svelano infatti la nascita di un nuovo amore. Al suo fianco c’è anche il nuovo fidanzato Matteo Gracis.

È uno splendido selfie di coppia ad aprile l’album: Maddalena e Matteo si mostrano abbraccianti e radiosi, sorridenti e abbronzatissimi – sono proprio una bella coppia. Tra gite in barca con gli amici e momenti di divertimento, si stagliano gesti di affetto e complicità, due mani che si stringono, uno sguardo intenso, un bacio sull’ombra del bagnasciuga.

“Pezzi di noi. Estate 2026” ha scritto la showgirl a didascalia del post condiviso anche sul profilo di Gracis. A conclusione, una dolce dedica a quest’amore appena nato, che non lascia più alcun dubbio sulla sua forza: “Conoscersi è stato un caso. Riconoscersi è stato un dono”.

Maddalena ritrova l’amore

Maddalena Corvaglia, arrivata al successo come velina di Striscia la Notizia negli Anni ’90, ha da tempo scelto di allontanarsi dai riflettori. Adesso conduce una vita tranquilla in Spagna, a Palma di Maiorca, dove vive assieme alla figlia 15enne Jamie Carlyn, nata dalla relazione con l’ex marito Stef Burns, il chitarrista americano di Vasco Rossi con cui, dopo un lungo fidanzamento, fu sposata per 6 anni dal 2011. Ai tempi di Striscia, Corvaglia ebbe una relazione sentimentale con il conduttore Enzo Iacchetti e, in seguito, fu a lungo legata all’immobiliarista milanese Alessandro Viani.

La showgirl è ormai fuori dalla cronaca rosa e negli ultimi anni, ha sempre mantenuto un grande riserbo sulla propria vita privata. Ecco perché stupisce la scelta di condividere pubblicamente questa nuova storia d’amore, di cui è protagonista un personaggio altrettanto noto.

Gli affezionati follower della 46enne pugliese non hanno perso l’occasione di gioire assieme a lei. “La coppia che non ti aspetti, ma di cui avevamo bisogno. Che connubio! Congratulazioni” si legge in un commento. “A chi trova l’amore auguro di vivere a pieno la meraviglia di questo sentimento. Felice per voi!” scrive qualcun altro, a cui fa eco: “Io sono totalmente sconvolta in positivo!!!! Siete ufficialmente la mia coppia prefe di sempre”.

Il nuovo fidanzato Matteo Gracis

Matteo Gracis è uno dei punti di riferimento in Italia per la cultura e la divulgazione sulla canapa industriale e terapeutica. Autore di numerosi libri e direttore di un magazine sull’argomento, sui social ha costruito un’ampia community di oltre 500 mila follower. Così come Maddalena Corvaglia, anche lui è già genitore, papà di due figli nati da una precedente relazione.