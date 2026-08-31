L’estate sta finendo: ultime vacanze vip

31/08/26 13:58

"L'estate sta finendo" cantavano i Righeira. Ma se una volta Ferragosto segnava lo spartiacque e dopo il 15 era un lento spegnersi del periodo estivo tra rientri, primi improvvisi acquazzoni e tristezza da "end of summer", oggi i tempi sono cambiati e le vacanze - anche mordi e fuggi - si protraggono fino a fine settembre. Soprattutto, Ça va sans dire, per i nostri vip, che tra mare, montagna e viaggi intercontinentali, sembrano voler fermare il calendario. Scopriamo le ultime destinazioni vip
Vacanze
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Redazione

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