L’estate sta finendo: ultime vacanze vip

"L'estate sta finendo" cantavano i Righeira. Ma se una volta Ferragosto segnava lo spartiacque e dopo il 15 era un lento spegnersi del periodo estivo tra rientri, primi improvvisi acquazzoni e tristezza da "end of summer", oggi i tempi sono cambiati e le vacanze - anche mordi e fuggi - si protraggono fino a fine settembre. Soprattutto, Ça va sans dire, per i nostri vip, che tra mare, montagna e viaggi intercontinentali, sembrano voler fermare il calendario. Scopriamo le ultime destinazioni vip