Diletta Leotta, sui social gli scatti sensuali in shorts ma gli utenti si scatenano: “E Ignazio Moser?”

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Diletta Leotta

L’estate 2026 di Diletta Leotta sembra non voler finire mai: dopo settimane trascorse tra impegni professionali, viaggi e momenti importanti della sua vita privata, la conduttrice ha deciso di concedersi un’ultima parentesi di relax prima del definitivo ritorno alla routine milanese.

Questa volta, però, Diletta ha salutato simbolicamente la bella stagione scegliendo l’atmosfera decisamente più fresca delle montagne della Valle d’Aosta. E naturalmente non poteva mancare il racconto social della sua vacanza, trasformata in una piccola cartolina glamour di fine estate.

Diletta Leotta, vacanze da sogno per salutare l’estate 2026

Vacanze finite o quasi: Diletta Leotta saluta l’estate a modo suo, condividendo su Instagram una serie di scatti che la mostrano immersa in uno scenario naturale spettacolare, tra montagne, prati e panorami alpini. Ma a catturare l’attenzione dei follower sono stati inevitabilmente anche i suoi look: shorts cortissimi abbinati a reggiseni e top, completi aderenti e outfit sensuali che esaltano la sua silhouette, creando un curioso contrasto con l’atmosfera incontaminata e rilassante che la circonda. Un vero e proprio “End of summer”, come lo ha definito lei stessa, fatto di passeggiate, trekking, sauna e momenti di assoluto relax prima di tornare al lavoro con DAZN.

Per questa ultima fuga estiva Diletta ha scelto Champoluc, nel cuore della Val d’Ayas, soggiornando all’Aethos Monterosa, boutique hotel a cinque stelle immerso tra le Alpi. Un rifugio contemporaneo che punta sull’incontro tra lusso e natura, realizzato utilizzando materiali come legno e pietra e caratterizzato da grandi vetrate che permettono di godere del panorama circostante. Una scelta perfettamente in linea con le immagini condivise dalla conduttrice, che sembra aver cercato soprattutto tranquillità e contatto con la natura dopo un’estate decisamente intensa.

Il 2026, del resto, è stato un anno speciale per lei: oltre al viaggio in Messico in occasione dei Mondiali di calcio, è diventata mamma per la seconda volta con la nascita del piccolo Leonardo. Dopo il parto, Diletta si è concessa diverse settimane di vacanza tra la Sicilia e Ibiza, prima di scegliere la montagna come ultima tappa prima del rientro a Milano.

E anche il resort non ha nulla da invidiare alle mete esclusive frequentate durante il resto dell’estate: l’Aethos Monterosa dispone di 53 camere e suite, molte delle quali affacciate direttamente sulle montagne, oltre a una spa alpina completa di sauna finlandese, bagno turco, vasche idromassaggio e piscine, tra cui una esterna panoramica. Per gli ospiti più sportivi ci sono anche spazi dedicati all’arrampicata, mentre l’offerta gastronomica spazia dal ristorante principale alle proposte fusion. Il lusso, naturalmente, ha il suo prezzo: secondo le tariffe riportate nell’articolo, si partirebbe da circa 377 euro per una camera doppia deluxe fino a superare i 2.000 euro per l’Alpine Suite da 131 metri quadrati, dotata persino di sauna privata. È previsto inoltre un supplemento per chi viaggia con il proprio cane, proprio come ha fatto Diletta.

Look mozzafiato e commenti scomodi: il post di Diletta su Instagram

A rendere decisamente meno “zen” l’atmosfera sotto alle fotografie pubblicate dalla conduttrice sono stati però alcuni commenti degli utenti. Tra complimenti per la sua forma fisica e apprezzamenti per i look, qualcuno ha infatti colto l’occasione per tirare nuovamente in ballo il gossip che negli ultimi giorni sta infiammando la rete e che riguarda Ignazio Moser. Una vicenda sulla quale il nome di Diletta è stato accostato dalle indiscrezioni circolate online e che ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico. Nei commenti non sono quindi mancate frecciatine e allusioni, con follower pronti a cercare una reazione o magari una risposta capace di fare finalmente chiarezza.

Diletta, almeno per il momento, ha però scelto una strada completamente diversa: nessuna replica pubblica e nessun riferimento alla storia. La conduttrice non sembra intenzionata ad alimentare ulteriormente il chiacchiericcio e continua a utilizzare Instagram per raccontare la propria quotidianità e il lavoro, lasciando fuori le indiscrezioni che la riguardano. Un silenzio che, inevitabilmente, finisce per incuriosire ancora di più chi attende una sua presa di posizione, ma che non può essere interpretato come una conferma delle voci circolate.

Meglio allora concentrarsi sulle immagini della sua ultima vacanza: Diletta appare sorridente e rilassata, circondata da un paesaggio che sembra fatto apposta per salutare l’estate con stile. Tra outfit sensuali, natura e benessere, la Leotta si prepara così a tornare davanti alle telecamere e, mentre il gossip continua a rincorrerla, lei per ora sembra avere scelto la strategia più semplice: nessuna risposta alle provocazioni e lo sguardo già rivolto ai prossimi impegni.