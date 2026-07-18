Chi è Matteo Gracis, il nuovo fidanzato di Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia ha ritrovato l'amore con Matteo Gracis. La loro liaison è nata su Instagram tra commenti, messaggi privati e una romantica dedica social

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Maddalena Corvaglia

Maddalena Corvaglia ha ritrovato l’amore. Il nuovo fidanzato dell’ex Velina di Striscia la Notizia è Matteo Gracis, giornalista e scrittore, con cui la showgirl ha ufficializzato la relazione attraverso uno scambio di dediche su Instagram. Un modo moderno di raccontare un sentimento, nato proprio grazie ai social network.

Il primo indizio è arrivato da Gracis, che sul suo profilo ha condiviso una celebre frase del poeta francese Boris Vian: “Vorrei che fossi qui. Che bussassi alla porta. E mi dicessi: sono io. Indovina che cosa ti porto? E mi portassi te”.

Poche ore dopo, la stessa citazione è comparsa anche sul profilo della Corvaglia, accompagnata da una fotografia che la ritrae sorridente, a braccia aperte, e da una dedica che non lascia spazio a interpretazioni: “Non ci credevo… poi sei arrivato TU”, seguita da un cuore rosso.

Una dichiarazione pubblica, semplice ma significativa, con cui la coppia ha scelto di condividere la propria storia d’amore. Un gesto che ricorda quello di due ragazzi alle prime emozioni, ma che arriva dopo percorsi di vita complessi e importanti.

Chi è Matteo Gracis

Classe 1983 ed originario di Pieve di Cadore, Matteo Gracis è un giornalista, scrittore e divulgatore molto seguito sul web. Negli ultimi anni ha costruito una vasta community online, superando i 600 mila follower sui social, grazie ai contenuti dedicati all’attualità, alla politica e ai grandi temi della società contemporanea. Nel 2020 ha fondato L’Indipendente.

È inoltre autore di diversi bestseller e porta i suoi approfondimenti anche nei teatri italiani, dove incontra il pubblico in occasione di conferenze e incontri.

Pur essendo un volto noto nel panorama editoriale e digitale, Gracis è sempre rimasto lontano dalle cronache rosa. La relazione con Maddalena Corvaglia rappresenta quindi la prima vera incursione nella sua vita privata finita sotto i riflettori.

Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, tutto sarebbe nato proprio su Instagram. Un’amica della soubrette – nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show – avrebbe raccontato che Maddalena si è imbattuta nella pagina di Gracis, iniziando a seguirlo e a commentare con frequenza i suoi post.

Da quei primi scambi pubblici sarebbero poi nati messaggi privati sempre più frequenti, fino alla decisione di incontrarsi di persona. Gracis è padre di due figli nati da una precedente relazione.

L’amore ritrovato di Maddalena Corvaglia

Per Maddalena Corvaglia si tratta di un nuovo capitolo sentimentale dopo anni segnati da relazioni importanti. È stata sposata con il chitarrista americano Stef Burns, matrimonio dal quale è nata la figlia Jamie Carlyn, oggi quindicenne. Dopo la separazione ha poi vissuto una lunga relazione con l’immobiliarista Alessandro Viani.

Oggi, accanto a Matteo Gracis, la 46enne sembra aver ritrovato serenità. A raccontarlo sono proprio le parole condivise sui social, dove entrambi hanno scelto di vivere il sentimento senza nasconderlo. Per ora nessuna intervista esclusiva ma soltanto una poesia, una fotografia, un cuore rosso e una frase capace di riassumere tutto.

“Non ci credevo… poi sei arrivato TU”. È in queste poche parole che Maddy ha condensato il significato di un amore arrivato quando sembrava aver smesso di aspettarlo.