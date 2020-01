Che fine ha fatto Imma Pirone

editato in: da

Volto di Clara nella storica soap Un Posto al Sole, Imma Pirone è nata il 15 giugno 1987 a Torre del Greco (provincia di Napoli). Desiderosa fin da piccola di lavorare nel mondo dello spettacolo, nel 2010 ha partecipato al concorso di Miss Italia. Nello stesso anno ha vissuto il fortissimo dolore della perdita del padre.

Il grande successo è però arrivato con l’ingresso nel cast di Un Posto al Sole. Come già detto, Imma veste i panni di Clara, la cameriera della famiglia Palladini. La ragazza, sempre nell’ambito della soap, ha una storia con Alberto, interpretato invece dall’attore Maurizio Aiello.

Tra le altre esperienze nel mondo della recitazione è possibile citare una piccola parte in Loro, pellicola di Paolo Sorrentino dedicata alla storia d’amore tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. La Pirone è comparsa anche in un video di Peppino di Capri e ha fatto parte del corpo di ballo della trasmissione Made in Sud.

Nel corso di una recente intervista al quotidiano Il Mattino, la bionda 32enne – che dieci anni fa ha conquistato la fascia di Miss Rocchetta Bellezza Molise – ha rivelato un lato inedito della sua vita. La Pirone ha infatti affermato di dedicare parte del suo tempo ad aiutare la madre nella gestione della piccola impresa di pulizie di famiglia. La donna, dopo essere rimasta vedova, porta avanti l’attività da sola.

Parlando con i giornalisti del quotidiano napoletano, ha dichiarato di non farcela più a vedere la genitrice tanto stanca per via del lavoro oggettivamente molto duro e che per questo ha deciso, quando può, di recarsi assieme a lei presso alcuni condomini di Napoli per aiutarla a pulire. La giovane attrice va molto orgogliosa di questa sua scelta e ritiene la professione della madre un lavoro “umile e dignitoso”.

Nel corso dell’intervista a Il Mattino ha messo bene in chiaro le cose su ciò che vuole dal futuro, evidenziando il fatto di essere pronta a qualsiasi sacrificio per avere successo nel mondo della recitazione – sogna il cinema – ma di non avere nessuna intenzione di mollare la sua famiglia. Ha altresì specificato di essersi imposta di sognare ma “restando ancorata alla realtà”.