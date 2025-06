IPA Quando esce Imma Tataranni 5: anticipazioni e cast

I fan più timorosi possono tranquillizzarsi: Imma Tataranni 5 si farà. A marzo scorso la nuova stagione era in fase di scrittura ma ormai lo script è pronto. Non resta che tornare sul set e girare e di seguito vi sveliamo quando è previsto il lavoro vero e proprio di troupe e cast. Ecco tutto quello che sappiamo sui nuovi episodi della fiction amatissima con Vanessa Scalera.

Imma Tataranni 5 quando esce

Se lo chiedono in tantissimi e le repliche proposte dalla Rai non hanno fatto altro che aumentare l’interesse generale per questa fiction. Proviamo allora a fare chiarezza. Non esiste una data d’uscita ufficiale al momento. È decisamente troppo presto.

Sappiamo però quando si tornerà sul set per le riprese di Imma Tataranni 5. Vanessa Scalera e gli altri saranno nuovamente dinanzi alle cineprese a Matera dopo le vacanze estive. Appuntamento previsto per settembre.

Ecco però giungere la pessima notizia per i fan. Il fatto che si giri a settembre non vuol dire che i nuovi episodi possano andare in onda a febbraio-marzo 2026. Esiste una programmazione da rispettare, per quanto la Rai non sia nuova a dei cambi in corsa.

Occorre poi guardare al passato. Le prime tre stagioni sono infatti andate in onda tra settembre e novembre. È difficile pensare che si voglia cambiare ora. Lo si è fatto per la quarta stagione, certo, andata in onda a febbraio 2025. Un caso particolare però, considerando come gli episodi precedenti risalissero al 2023. Una pausa prolungata che in questo caso non ci sarebbe. La serie uscirà nel 2026 regolarmente ma un anno esatto dopo le riprese, nel rispetto della programmazione vigente.

Imma Tataranni 5, le anticipazioni

Tutto quello che sappiamo sulla trama di Imma Tataranni 5 è frutto dell’intervista concessa da Salvatore De Mola, uno degli sceneggiatori della fiction. A Fanpage ha spiegato d’aver chiuso con dolore la relazione tra Imma e Calogiuri. Qualcosa di necessario per la trama.

L’obiettivo è quello di proporre la storia di una donna libera. Svariate le sfide che la attendono nella quinta stagione e questo personaggio non sarà definito da una storia d’amore. È ben altro. La promessa è che Imma sarà messa in difficoltà.

Imma Tataranni 5 ultima stagione

Altro grande quesito, al pari della data d’uscita di Imma Tataranni 5 è senza dubbio: la quinta stagione sarà l’ultima? Sotto questo aspetto abbiamo una notizia ufficiale. È stata la stessa Vanessa Scalera a informare i fan sul futuro della fiction: “Farò la quinta stagione, poi basta. Lascerò la serie al momento giusto, anche se Tataranni mi mancherà”.

Imma Tataranni 5, cast

Sappiamo che sarà confermato per la maggior parte il cast principale di Imma Tataranni. Al di là dell’ovviamente presente Vanessa Scalera, ci saranno anche i componenti della sua particolare famiglia: Massimiliano Gallo, ovvero Pietro De Ruggeri, e Alice Azzariti, nei panni della figlia Valentina.

Nessuno stravolgimento, dunque, ma il finale della quarta stagione ha ovviamente rimescolato le carte per quanto riguarda Ippazio Calogiuri. Il personaggio non sarà più al fianco di Imma, anche se non sparirà del tutto. Sappiamo infatti che Alessio Lapice tornerà ma con un ruolo minore. Potrebbe dunque trovare posto nel corso dell’ultima puntata o magari le ultime due. Un modo per dare degna conclusione alla trama.