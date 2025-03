Imma Tataranni, come finisce la quarta stagione

Ultimo appuntamento per l'amata serie Rai con protagonista Vanessa Scalera: ecco come si conclude la quarta puntata, che affronta il nuovo capitolo della storia con Pietro e non solo

Appena quattro puntate per la quarta stagione di Imma Tataranni. Non è una splendida notizia per i tantissimi fan della serie, così come di Vanessa Scalera. Un numero in linea con quello proposto per la terza stagione, anche se inferiore rispetto a prima e seconda.

Ultimo appuntamento fissato per il prime time di Rai 1 di domenica 16 marzo. Facciamo allora un riassunto di questa stagione e scopriamo come finisce l’ultima puntata.

Imma Tataranni 4, riassunto prima puntata

Il primo episodio ha come titolo Provaci ancora, Imma. Sono trascorsi sei mesi da quando Imma Tataranni ha ceduto alla passione con il maresciallo Ippazio Calogiuri. Al fine di evitare Pietro e i colleghi, si nasconde in casa dell’amica Diana. Calogiuri, intanto, è impegnato in un’operazione pericolosa sotto copertura, in un caso contro il boss Cenzino Latronico.

Morto drammaticamente il cardiologo Egidio Calbi, Imma si ritrova a indagare su richiesta dell’ex moglie, nonostante la PM D’Antonio abbia archiviato il caso. La dinamica della morte è in effetti sospetta. Il medico avrebbe infatti assunto erroneamente del paracetamolo, farmaco al quale era allergico. Un caso intricato, tra le proteste di lui contro la chiusura dell’ospedale, la sospensione dietro false accuse e il rancore di un’infermiera, Nadia, con la quale aveva una relazione segreta, per il suo licenziamento. Imma scopre infine che era proprio lei l’assassina.

Pietro riesce intanto a contattare Imma, chiedendole di perdonare una sua sbandata con un’altra donna. Lei però gli confessa di Calogiuri e tra i due si genera una profonda frattura. Una condizione di stress enorme, che spinge la donna a essere ricoverata in seguito a un malore improvviso.

Alla fine Calogiuri fa la sua mossa. Le chiede di lasciarsi andare finalmente ai sentimenti che prova. Restia inizialmente, Imma cede e trascorre con lui una notte di passione.

Imma Tataranni 4, riassunto seconda puntata

Il secondo episodio di Imma Tataranni 4 si intitola Amori impossibili. Dopo la notte con Calogiuri, Imma è confusa in merito ai suoi sentimenti. Il maresciallo vorrebbe ufficializzare la loro storia ma, turbata dalla fine del suo matrimonio, lei si rifugia nel lavoro. Affronta l’omicidio di Boris Li Santi, che le fa pensare a un regolamento di conti. L’arma usata è connessa ad alcuni criminali ma la realtà è diversa. L’assassina è Alessia, ex collega della vittima quando ancora lavorava al circo. Al tempo però la sua identità era quella di Luigi, pre transizione. Subì un’aggressione con il suo compagno Alessandro da parte di Boris e un altro uomo. In seguito Alessandro si è suicidato e Alessia ha meditato e ottenuto vendetta.

Intanto Pietro chiede a Imma di tornare per parlare con la figlia Valentina, che scopre il tradimento della madre dalle poesie del padre. Diana è stanca di avere l’amica tra i piedi e si avvicina a suo cugino Salvatore, mentre Pietro viene battuto dall’amico Vasco Parisi nel tentativo di un nuovo inizio con Marie.

L’episodio si conclude con Calogiuri che rivela a Imma di quanto rischiosa sia divenuta la sua indagine sotto copertura. Le propone di fuggire insieme ma lei rifiuta, per il bene della famiglia. La frattura tra loro è evidente.

Imma Tataranni 4, riassunto terza puntata

Il terzo episodio di si intitola Quando finisce un amore. Vediamo Claogiuri minacciato dal clan mafioso sul quale indagava. Il blitz ha successo ma lui deve trasferirsi lontano da Matera. L’addio con Imma è molto sofferto.

Lei deve però subito gettarsi nel lavoro, perché il barone Aurelio Sansevero è stato trovato morto. Scoperte numerose amanti e una rivalità con il barone Morganti D’Aragone Pittis. Si scopre però un’amniocentesi pagata a una giovane dipendente, incinta della vittima e licenziata poco prima. L’assassina, infine, era sua moglie Isabella, folle di rabbia dopo aver scoperto che l’uomo voleva tenere il figlio illegittimo.

Intanto a casa Valentina accusa sua madre d’aver sfasciato la famiglia, mentre Pietro chiede ufficialmente la separazione. Diana, intanto, si avvicina sempre più a Salvatore. Deve però trovare tempo e spazio per l’amica, in crisi dopo le accuse della figlia. Fianco a fianco, affrontano le incertezze del futuro.

Come finisce Imma Tataranni 4

La quarta e ultima puntata della serie tratta dai libri di Mariolina Venezia si intitola Per sempre è un modo di dire. Imma deve trovare un nuovo equilibrio dopo la fine della storia con Calogiuri e le tensioni in famiglia. La separazione da Pietro è definitiva ma il loro rapporto è complesso e colmo di sfumature.

Deve intanto indagare sul suicidio in carcere di una detenuta rea confessa. Scopre che dietro la sua morte si nasconde più di quanto sembri. Diana intanto prende una decisione chiave per il suo futuro, mentre Pietro inizia a immaginare un’altra vita, con il supporto di Vasco.

Fonte: Ufficio Stampa

Nel giorno di Ferragosto, la famiglia si riunisce per il pranzo tradizionale ma tutto è diverso stavolta. Le distanze e le fratture sono evidenti e vengono puntualmente a galla. Al tempo stesso, però, è altrettanto evidente la profondità del legame tra Imma e Pietro.

In aggiornamento