Imma Tataranni, spunta l’ipotesi di un film dopo l’addio alla serie

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vanessa Scalera

Imma Tataranni si chiude con la quinta stagione della serie. Il 29 marzo infatti è andata in onda l’ultima puntata della fiction, con l’addio al personaggio interpretato da Vanessa Scalera. Una separazione dolorosa per i fan che speravano in un ripensamento da parte dell’attrice, anche se in futuro, complice il successo di questa stagione, potrebbe arrivare un film.

Imma Tataranni, l’ipotesi del film

A svelarlo Salvatore De Mola, sceneggiatore di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Nell’ultima puntata della serie abbiamo visto il personaggio interpretato da Vanessa Scalera guadagnarsi il suo lieto fine. Con in mano una promozione e la promessa di una nuova svolta professionale, Imma accetta di trasferirsi a Milano. Nel frattempo ricuce il rapporto con la figlia Valentina e accetta di tornare con il marito che, proprio nell’ultimo episodio, si lancia in una dichiarazione d’amore importante.

“Mi manchi, Imma. Mi manca parlare con te, litigare e stare nei tuoi incubi – le dice – Voglio starti accanto quando invecchierai”.

Un addio che ha diviso il pubblico, soprattutto perché in tanti sognavano di vedere Imma Tataranni anche nella sesta stagione. I nuovi episodi non ci saranno, come confermato anche da Vanessa Scalera, ma la sorpresa potrebbe arrivare con un film.

“Dispiace abbandonare questa nave – ha confessato lo sceneggiatore Salvatore De Mola a FanPage -. Anzi, in realtà, non ci sarà proprio più la nave. Dispiace perché abbiamo passato anni molto belli. Come in tutte le cose ci sono stati anche momenti difficili, ma complessivamente è stata una bellissima esperienza. Sono dispiaciuto perché questa squadra funzionava, ma tutto finisce”.

Come era avvenuto qualche anno fa con Luca Zingaretti e Montalbano, potrebbe però verificarsi qualcosa di speciale. “Il film è una delle opzioni che sono state ventilate – ha rivelato -. Consentirebbe anche a Vanessa di non impegnarsi troppo. Un film da due ore si fa in quattro settimane. Nelle prime stagioni, Vanessa era in quasi tutte le scene e questo era sfibrante. Poi sempre meglio che andare in miniera, però per un attore non è facile. Quindi, dicevo, sostituire la serie con un film è stata ventilata come ipotesi”.

Sono invece da escludere eventuali reboot o spin-off che per ora non sarebbero nei piani. “Si dovrebbe cercare di tenere sempre la possibilità di indagare. E se Imma fosse troppo giovane, sarebbe difficile. Però credo che tutte le strade possano essere aperte, se solo c’è la volontà di non perdere l’enorme materiale umano”, ha spiegato.

La decisione di Vanessa Scalera su Imma Tataranni

Per ora dunque un ritorno della serie sembra impossibile, soprattutto perché Vanessa Scalera ha confermato di non voler proseguire l’avventura. “A teatro ho abbandonato tanti personaggi. Questo è un dolce, meraviglioso saluto – ha dichiarato -. Negli ultimi sette anni ho amoreggiato con Imma. La lascio con un sorriso e con amore, non con amarezza. Imma mi ha dato tantissimo”.

“Ci siamo aiutate a vicenda – ha aggiunto l’attrice -. Imma mi ha insegnato a spingere il pedale sull’irruenza e l’intemperanza. Su tratti del mio carattere che ho, ma che tenevo a bada. Interpretare una donna del genere è stato divertente e liberatorio”.