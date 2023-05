Addio a Isa Barzizza, spalla di Totò: l’amore e quell’abito che fece “scandalo”

Si è spenta a 93 anni Isa Barzizza, celebre attrice di cinema e teatro, spalla di Totò, donna innamorata che ha perso il marito a seguito di un tragico incidente e che poi ha ritrovato l’amore.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato un parroco di Palau, ma Isa Barzizza era nata in Liguria, e più precisamente a Sanremo il 22 novembre 1929. Una vera e propria stella che, con il suo talento e la sua bellezza, ha conquistato il pubblico italiano per tanti anni. Figlia d’arte, l’attrice ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo da giovanissima.

Isa Barzizza, gli esordi, il papà artista e quell’abito che fece parlare di sé

Isa Barzizza è nata a Sanremo nel 1929, papà era Pippo Barzizza musicista e compositore. Secondo quanto racconta il Corriere della Sera non era piamente d’accordo sul fatto che la figlia seguisse la carriera artistica. Eppure, la storia dimostra che poi l’attrice è riuscita seguire la propria strada. Il debutto è arrivato poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale quando nel 1947 ha recitato in Le educande di San Babila e a seguire Follie di Amleto del 1947-48.

È il Corriere della Sera a ricordare un aneddoto riguardo a un abito che ha indossato proprio in quel periodo, una mise che senza dubbio ha fatto parlare di sé e dato anche un po’ scandalo visti i temi. Il quotidiano, infatti, racconta che, mentre attendeva che le venisse consegnato il vestito per il finale, le è stato dato un contenitore con all’interno tre stellette di paillettes da applicare nei punti giusti. Così si è presentata al pubblico, lasciando senza fiato. Del resto, aveva un fisico perfetto.

Importantissimo nella sua vita è stato Totò, con cui ha lavorato tantissimo diventandone una vera e propria spalla sia sui palcoscenici dei teatri che al cinema: insieme hanno recitato in ben 11 pellicole. E a lui doveva tanti insegnamenti che l’hanno resa una perfetta compagna di scena per molti artisti.

Il suo primo film è stato I due orfanelli proprio con Totò, l’ultimo Indovina chi viene a Natale? per la regia di Fausto Brizzi. Nel mezzo anche un lungo periodo di stop alla carriera.

Isa Barzizza, gli amori della sua vita

Ha amato nel corso della vita Isa Barzizza. Ma il matrimonio con il regista Carlo Alberto Chiesa si è concluso troppo presto. Aveva solo 31 anni, infatti, quando ha deciso di sospendere per lungo tempo la sua carriera cinematografica. Era il 1960 e il marito, Carlo Alberto aveva perso la vita in un incidente. Gli anni successivi l’attrice li ha trascorsi dedicandosi alla sua unica figlia Carlotta. A quanto pare successivamente si è legata al costruttore edile Enzo Villoresi.

Il suo ritorno sulle scene è datato 1974 con un film cult per la storia del cinema italiano, ovvero C’eravamo tanto amati per la regia di Ettore Scola in cui ha recitato con tanti altri grandissimi nomi come Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli e Giovanna Ralli. Mentre in tv, ad esempio, ha lavorato con Fabio Fazio a Mai dire mai. Dalla ripresa della sua carriera ha preso parte a tantissimi progetti.