Tale e Quale Show 2026, il cast completo svelato da Carlo Conti

Carlo Conti svela a sorpresa il cast di Tale e Quale Show 2026: chi sarà nel programma.

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IPA Carlo Conti

Il momento che tutti i fan di Tale e Quale Show attendevano è finalmente arrivato: Carlo Conti ha infatti svelato il cast della nuova edizione del programma Rai. Un gruppo di concorrenti ricchissimo e nutrito che promette di regalare grandi emozioni e performance uniche.

Tale e Quale Show 2026: il cast

L’annuncio del cast di Tale e Quale Show 2026 è arrivato su Instagram con un post condiviso da Carlo Conti e dal profilo ufficiale Rai.

“Niente scaramanzia! – si legge -. Oggi, venerdì 17 luglio, alle 13.13, Carlo Conti ha svelato con una storia su Instagram il cast di Tale e Quale Show 2026. Questi i protagonisti pronti a mettersi in gioco con esibizioni rigorosamente dal vivo”.

Conti ha svelato che a prendere parte alla trasmissione saranno Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia, showgirl e conduttrice, Selma, Roberta Morise e la presentatrice Paola Perego. Nello show ci saranno anche Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Fra i concorrenti più apprezzati Anna Pettinelli e Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.

Il presentatore ha svelato che nella prossima edizione del programma ci saranno anche i duetti impossibili di Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, fra i momenti preferiti dal pubblico nell’ultimissima edizione.

E la giuria? A valutare le performance dei concorrenti di Tale e Quale Show 2026 ci saranno Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Anche nel 2026 ci sarà un quarto giudice a rotazione che cambierà in ogni puntata, portando un po’ di pepe.

Il meccanismo del programma resta sempre lo stesso con i concorrenti famosi che si sfideranno imitando le icone musicali nazionali e internazionali. I concorrenti dovranno riprodurre in modo fedele la voce dell’artista, cantando rigorosamente dal vivo, ma anche il look e la presenza scenica. A supportarli avranno vocal coach, costumisti e truccatori professionisti.

Nel corso delle puntate i telespettatori scopriranno come i concorrenti si sono preparati per effettuare le imitazioni, fra momenti di tensioni, prove trucco e giornate con il vocal coach. A giudicare le performance ci saranno i giudici del programma che esprimeranno sul timbro vocale, il look e l’imitazione in generale sul palcoscenico. Al termine della puntata verrà svelata la classifica realizzata in base alle votazioni, mentre i concorrenti scopriranno quale sarà il personaggio che dovranno imitare nella puntata successiva.

Quando inizia Tale e Quale Show 2026

Quando inizierà Tale e Quale Show 2026? L’appuntamento è per mercoledì 23 settembre quando inizierà la nuova edizione. Il programma verrà trasmesso in prima serata e in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. A condurre, come sempre, ci sarà Carlo Conti.

Le puntate dunque verranno trasmesse in diretta su Rai Uno, ma saranno anche disponibili on demand su RaiPlay e in streaming. In particolare sulla piattaforma di RaiPlay i telespettatori potranno rivedere tutte le puntate dopo la messa in onda e recuperare le varie esibizioni.