Le star a Venezia osano con il look al naturale, e sono splendide

09/09/26 17:05

Un velo di fondotinta, mascara, blush e lucidalabbra: è la nostra armatura. La indossiamo ogni giorno per apparire più riposate, luminose, giovani o attraenti. La indossiamo per sentirci più sicure. Ma è davvero necessaria? Le star si fanno testimonial di una nuova filosofia, che ci ricorda che si può essere belle anche senza trucco. Pamela Anderson ormai da tempo ha rinunciato al make-up e si mostra col il visino pulito anche alla Mostra del Cinema di Venezia.
Anna Foglietta Pamela AndersonStar e Vip
Foto di Maria Francesca Moro

Maria Francesca Moro

Giornalista e Lifestyle Editor

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.