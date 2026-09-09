Le star a Venezia osano con il look al naturale, e sono splendide
Un velo di fondotinta, mascara, blush e lucidalabbra: è la nostra armatura. La indossiamo ogni giorno per apparire più riposate, luminose, giovani o attraenti. La indossiamo per sentirci più sicure. Ma è davvero necessaria? Le star si fanno testimonial di una nuova filosofia, che ci ricorda che si può essere belle anche senza trucco. Pamela Anderson ormai da tempo ha rinunciato al make-up e si mostra col il visino pulito anche alla Mostra del Cinema di Venezia.