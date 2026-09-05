Dimentica il rossetto rosso! Sul red carpet ce lo hanno confermato: l'unico colore che vorrai indossare questo autunno sulle labbra è il nude

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GettyImages 50 sfumature di nude sulle labbra della Mostra del Cinema 2026

La Mostra del Cinema di Venezia non è mai solo una celebrazione della settima arte, ma rappresenta da sempre uno dei primi grandi banchi di prova per le tendenze beauty dell’autunno. È proprio sul red carpet del Lido, infatti, che possiamo osservare come le celebrity scelgono di ripresentarsi sotto i riflettori dopo la pausa estiva, svelandoci in anteprima quali idee di make-up e hairstyling decideranno di portare in scena nei prossimi mesi. E se c’è una certezza assoluta emersa da questa edizione, è che quest’autunno le labbra si vestiranno rigorosamente di nude.

Il trionfo del “nude look” tra star internazionali e italiane

Non è il momento dei rossi teatrali o i borgogna drammatici, perché fino ad ora le protagoniste indiscusse del tappeto rosso hanno sfilato sfoggiando sorrisi declinati in tutte le sfumature della pelle e della terra.

Questa tendenza così chic ha unito star internazionali e dive di casa nostra in un unico e raffinato diktat. Abbiamo visto icone di stile come Kendall Jenner e la sempre impeccabile Amal Clooney, ma anche il fascino radioso di Sydney Sweeney e Nina Dobrev, optare per make-up naturali e sofisticati. Una scelta condivisa a pieno dalle bellezze italiane, con top model del calibro di Bianca Balti e Vittoria Ceretti, fino alla magnetica Levante, tutte accomunate dall’eleganza di un trucco labbra sussurrato, ma di grande impatto.

La firma di Armani Beauty: eleganza e toni freddi

A orchestrare gran parte di questa magia c’è Armani Beauty, beauty sponsor della kermesse, il cui tocco ha contribuito a definire l’estetica di quest’anno. La filosofia del brand si sposa perfettamente con questo ritorno alla naturalezza strutturata, valorizzando in particolar modo i toni freddi per cui la maison è celebre.

Il risultato è un look sempre elegantissimo e mai eccessivo, caratterizzato da finish satinati o matt e da un ricercato effetto blurred, ovvero sfumato e privo di contorni troppo netti. Entrando nel dettaglio dei look visti al Lido, Levante ha incantato i fotografi grazie all’uso sapiente che la make-up artist Valentina Raimondi ha fatto dell’iconico Lip Maestro di Armani, perfetto per garantire una texture vellutata dall’effetto opaco. Allo stesso modo Kendall Jenner, affidata alle mani della sua truccatrice di fiducia Mary Phillips, ha sfoggiato una bocca definita e luminosa, ottenuta grazie alle sfumature idratanti della linea Armani Lip Power nei toni del beige rosato.

Il segreto per portare il rossetto nude (e non sbagliare)

Ammirare questi beauty look fa inevitabilmente venire voglia di svuotare la trousse per riempirla di rossetti neutri, ma bisogna fare attenzione a un dettaglio fondamentale: il nude non è universale. Il vero trucco per indossarlo con successo è personalizzare il più possibile la scelta del colore.

Per ottenere il tanto agognato effetto “naturale ma migliore”, è essenziale trovare una nuance che si avvicini al colore della propria mucosa labiale e che, allo stesso tempo, sia in perfetta armonia con l’incarnato. Chi ha una carnagione chiara e dai sottotoni freddi, ad esempio, dovrebbe puntare su nude dai toni rosati, capaci di ravvivare il viso senza spegnerlo. Al contrario, per gli incarnati medi, caldi o olivastri la mossa vincente è affidarsi ai toni marroni, dal caramello al biscotto; queste tonalità calde si fondono meravigliosamente con il sottotono della pelle, risultando incredibilmente eleganti.

Abbiamo selezionato i migliori rossetti e matite sui toni del nude, spaziando dai rosa freddi ai tenui marroni caldi. Pronta a riprodurre il lip make up delle star (in versione low cost)?

Rosa freddo e delicato come Sidney e Bianca

WYCON cosmetics Intense LIP PENCIL 78 Dusty Rose

Rimmel Rossetto Lasting Finish Bullets, Finish Satinato, Sunset Rose

Marrone freddo e tenue come Vittoria e Kendall

E.l.f Cream Glide Lip Liner - Espresso Martini

Olulac Rossetto Satin Matte Nudo - Marrone Chiaro Be Mine

Rosa caldo e romantico Valentina Cabassi e Natalia Paragoni

Offerta Collistar Twist Design Matita Labbra Automatica, Lunga Durata, Waterproof, No Transfer - Terracotta

3INA Make Up The Lipstick 254 - Rosa Nudo Medio

Marrone caldo come Nilufar e Amal

Kiko Milano KIKO Milano Smart Fusion Lipstick 432 - Halzenut

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