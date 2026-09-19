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GettyImages Anne Hathaway sceglie il rossetto rosso perfetto

La magia della New York Fashion Week non si misura solo in sfilate, ma anche nei momenti di puro glamour che animano la città. Il 9 settembre 2026, l’evento “Serpenti Infinito” di Bulgari ha regalato una di queste visioni indimenticabili: Anne Hathaway, splendida nel suo glow premaman, ha catturato ogni sguardo con un look in cui l’eleganza classica di Hollywood ha incontrato la modernità.

Se l’abito fa la silhouette, è il make-up a dettare l’emozione di un look. Per l’esclusivo party di Bulgari, la Hathaway ha puntato tutto su un contrasto di grande impatto. La base viso è stata mantenuta freschissima ed eterea, con guance appena scaldate da un blush rosato e occhi incorniciati da un trucco molto sottile. Al centro assoluto della scena? Un meraviglioso e vibrante rossetto rosso.

L’attrice ha sfoggiato una nuance di rosso brillante e satura, dalla finitura luminosa ma composta. Se anche voi vi state domandando esattamente quale sia il brand, colore e modello, ci abbiamo già pensato noi. Il brand è Hung Vanngo Beauty, la linea make-up fondata dal celebre make-up artist delle star Hung Vanngo. In un video pubblicato dal truccatore stesso su IG, abbiamo scovato il nome del rossetto più ricercato del web: il contorno è stato definito al millimetro con la Accentuating Longwear Lip Liner nella tonalità New York Red, per poi riempire le labbra con il Creamy Matte Longwear Lipstick nella medesima e vibrante nuance New York Red. Il finish opaco ma profondamente cremoso ha conferito tridimensionalità, eleganza e carattere, facendo risaltare il sorriso che ha reso celebre l’attrice e illuminando il suo incarnato d’alabastro.

Il successo di questo specifico rossetto rosso è dovuto anche alla “tela” su cui è stato presentato. La Hathaway ha indossato un morbido maxi abito in seta drappeggiata di Alexander McQueen. Il colore? Un delicatissimo lilla pallido.

L’accostamento tra la morbidezza pastello dell’abito e la sfrontatezza del rosso ciliegia sulle labbra e sulle unghie ha creato un equilibrio cromatico magistrale. A completare l’opera, gli immancabili gioielli Bulgari: un bracciale Serpenti tempestato di diamanti con occhi in smeraldo verde e una maestosa collana abbinata, con una pietra preziosa viola come pendente.

La combo labbra di Anne Hathaway in versione low cost

Per ottenere l’impatto vellutato e magnetico del “New York Red” in versione low cost, il segreto risiede nella preparazione della texture. Inizia esfoliando delicatamente le labbra con uno scrub a base di zucchero e applica un balsamo nutriente, lasciandolo assorbire per qualche minuto prima di tamponare l’eccesso con una velina per garantire una tela liscia e priva di pellicine. Per replicare la tenuta e il colore vibrante, delinea il contorno con una matita rossa di un tono leggermente più scuro di quanto sarà il rossetto.



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Ora riempi le labbra con un rossetto dal finish matte ma idratante e confortevole, pressando leggermente il colore per ricreare quell’effetto “creamy matte” pieno e lussuoso sfoggiato sul red carpet. Anche tu mantieni il resto del make-up look molto sobrio e minimalista per far vibrare le tue labbra come vere attrici protagoniste.

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