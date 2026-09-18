La piega anti-umidità da fare a casa con 20 euro

Il segreto per capelli perfetti senza effetto crespo costa solamente 20 euro e puoi acquistarlo subito!

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

6 min di lettura

La piega anti-umidità da fare a casa con 20 euro
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Piega anti umidità a casa da copiare

Quante volte hai sognato di avere capelli come uscita dal parrucchiere, ma poi ti ritrovi con un effetto crespo impossibile da gestire? Per avere una chioma stupenda non serve spendere un patrimonio, ma basta affidarsi ai prodotti giusti, seguendo una routine che renderà la tua piega anti-umidità impeccabile. Si parte da un prodotto che costa meno di 20 euro per arrivare ai tools per lo styling.

Primer, uno scudo contro l’umidità

Il primer per capelli è il primissimo prodotto da acquistare per combattere l’effetto crespo e l’umidità. Può infatti fare davvero la differenza e si tratta di un prodotto assolutamente multitasking in grado anche di ridurre le tempistiche di asciugatura e rendere più pettinabile la chioma.

Gli spray leave-in hanno una texture leggera, che non appesantisce il capello, idratano e ammorbidiscono le lunghezze. Il loro scopo è quello di sigillare le cuticole, evitando che i capelli assorbano l’umidità che è presente nell’aria. Applica il tuo primer sui capelli ancora umidi e appena lavati, procedendo poi all’asciugatura.

Il più famoso è senza dubbio il Color WOW, uno spray anti umidità che è diventato virale sui social per la sua efficacia. Nella sua versione da 50 ml ha un costo contenuto inferiore a 20 euro e la sua efficacia è testimoniata da centinaia di recensioni positive. Crea una barriera protettiva sui capelli che dura anche più di un lavaggio ed è un ottimo investimento da fare.

Primer anti crespo Color WOW
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La crema lisciante di Bed Head è un altro must assoluto contro il crespo. Si può usare sia sui capelli asciutti che bagnati, rendendoli setosi e lucenti. Merito della sua formula a base di olio di ricino, che districa, nutre e disciplina.

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Se sogni capelli super lucenti con meno di 20 euro può comprare il primer di Gyada che dona lucentezza senza appesantire, grazie ad una formula fresca e leggera. Basterà vaporizzarlo sulle mani o sulle radici, massaggiando con delicatezza per ottenere un risultato come quello del salone da parrucchiere.

Primer anti crespo Gyada
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Termoprotettore, l’alleato contro il calore

Al primer è fondamentale aggiungere il termoprotettore. Un prodotto che troppo spesso viene dimenticato, ma che è essenziale se usi phon e piastra per difendere la chioma dal calore. Lo spray termoprotettore crea una barriera invisibile che consente di proteggere i capelli dalle alte temperature sino a 230 gradi. Ha inoltre una funzione condizionante e districante che lascia la chioma morbidissima al tatto.

Il termoprotettore più acquistato e recensito è da sempre quello di ghd. Adatto a tutti i tipi di capelli, il termoprotettore Bodyguard ghd ha una formula leggerissima che combina polimeri protettivi e potenti agenti condizionanti, aiutando a prevenire il sollevamento delle cuticole e migliorando la struttura del capello.

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Viralissimo su Instagram e Tik Tok, il termoprotettore di Garnier Fructis è un ottimo alleato contro l’effetto crespo per chi vuole capelli liscissimi. Il suo segreto è un complesso lisciante che districa e ammorbidisce.

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Caratterizzato da una texture lattiginosa, il termoprotettore di Mulac permette di domare anche le chiome più ribelli. Favorisce lo styling, districando senza appesantire e preserva la piega anche da sbalzi di calore e umidità durante la giornata.

Termoprotettore Mulac
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Spazzole anticrespo per uno styling a regola d’arte

In tanti lo ignorano, ma sono le piccole cose a fare la differenza quando si parla di capelli crepi. Oltre al primer, gli esperti consigliano di scegliere con cura pure la spazzola. Se la scegli sbagliata infatti rischierai di peggiorare l’effetto crespo anziché ridurlo, generando ancora più elettricità statica.

Le spazzole a paddle, con le setole miste e antistatiche sono state create proprio per combattere l’effetto fizz. Districano la chioma senza tirare o spezzare i capelli, al tempo stesso rendono semplice la piega grazie ad una base piatta e ampia che consente di lavorare su ciocche larghe.

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Phon e piastre per completare la piega

Gli strumenti di styling sono importantissimi per realizzare una piega anti umidità. I phon contro il crespo sono leggeri e versatili, ma soprattutto garantiscono un’asciugatura rapida, personalizzata in base al tipo di capello, grazie anche alla presenza della tecnologia ionica. L’emissione di ioni negativi infatti consente di ridurre l’elettricità statica, rendendo più gestibile e morbida la chioma.ù

Ghd Air è senza dubbio il phon più famoso per chi vuole combattere l’odiatissimo effetto crespo. Il beccuccio piatto aiuta ad ottenere una asciugatura da salone, mentre la tecnologia con ioni consente di combattere l’umidità. La piega non è solo veloce, ma anche perfetta!

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Se non hai voglia di perdere tempo puoi scegliere il phon ghd speed. Un tool che garantisce una asciugatura ultra veloce, regalando un controllo perfetto della potenza e una piega senza danni da calore.

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Grazie allo ionizzatore, il phon di Bellissima Imetec asciuga i capelli, li mantiene idratati e riduce al massimo il crespo. Il motore potentissimo permette di asciugare rapidamente i capelli, mentre la funzione aria fredda aiuta a fissare lo styling.

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Per il passaggio finale punta su piastre con un rivestimento in ceramica e tormalina, ottime sia per una piega mossa che liscia, con temperatura regolabile e rivestimento antistatico che riduce il crespo che viene generato dal calore.

La più famosa è senza ombra di dubbio la piastra ghd Platinum. Una piastra per capelli intelligente, con tecnologia ultra-zone che consente di riconoscere le esigenze dei capelli, personalizzando la piega e rendendola duratura nel tempo.

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Una protezione straordinaria dal calore offerta anche dalla piastra ghd Original. La sua Tecnologia Single Zone permette di distribuire in modo uniforme il calore, offrendo protezione dai danni e massima morbidezza. Il rivestimento glossy dona un finish luminoso da salone.

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Con oltre 13mila recensioni, la piastra Remington è un ottimo tool per combattere il crespo. Merito delle sue piastre che non solo lisciano il capello, ma aiutano anche a richiudere le cuticole, donando un effetto specchio favoloso.

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