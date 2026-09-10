Quando un prodotto diventa il più amato in pochi istanti, allora è perchè ha davvero qualcosa di diverso e che vale la pena provare. E quando si tratta di scegliere un prodotto di ghd, allora è certo che si va sul sicuro in termini di risultato. Ed è quello che accade provando ghd bodyguard, il termoprotettore del brand considerato “il migliore mai provato” da oltre 19mila persone che tengono alla cura della chioma e che ne hanno visto i risultati fin dal primo utilizzo.
Indice
ghd bodyguard, il termoprotettore più amato è in sconto
Un termoprotettore che si adatta a ogni tipologia di capelli, formulato polimeri protettivi e agenti condizionanti che aiutano a prevenire il sollevamento delle cuticole dei capelli, andando a migliorare la superficie degli stessi e garantendo un look protetto e lucente dopo ogni asciugatura e con ogni tipologia di styling. Insomma, un vero alleato dei capelli e che trovate adesso in sconto, pronto per essere acquistato e inserito tra i propri must per la cura dei capelli.
Com’è fatto e come agisce sulla chioma
Un termoprotettore che è stato pensato e formulato o dai migliori fisici e professionisti dello styling del brand, e che è stato creato con l’Heat Protection System, che permette a chi lo utilizza di creare dei look impeccabili e a lunga tenuta, con strumenti per lo styling a caldo ma senza doversi minimamente preoccupare di possibili danni alla chioma, prevenendoli tutti e schermando in modo efficace i capelli, dalla radice alle punte.
Un prodotto realizzato con la cura e l’attenzione tipica di ghd, e che grazie alla sua formula leggera e invisibile, si adatta a ogni tipologia di chioma, con ogni texture e lunghezza, consentendo a chi lo utilizza di massimizzare e rendere davvero impeccabile ogni tipo di piega, riccia, mossa o liscia, senza nessuna eccezione.
Come utilizzare il termoprotettore di ghd nel modo corretto
Un termoprotettore facile da usare e dai risultati visibili e assicurati, e che è possibile utilizzare in due modi diversi, a seconda delle esigenze e di come ci si trova meglio.
- Con un utilizzo classico, dovrete applicarlo sulla chioma umida o bagnata (ma sempre dopo averla tamponata con un panno in microfibra), prima di procedere con l’asciugatura.
- Altrimenti potete optare anche per un utilizzo diverso, applicandone uno strato leggero sui capelli già asciutti, prima di eseguire lo styling a caldo con i tool appositi.
Un prodotto che garantisce massima protezione della chioma dal calore termico e uno styling impeccabile, creando come uno scudo invisibile che oltre a schermare la chioma ne previene i danni, come la comparsa di doppie punte e secchezza (e anche del fastidioso effetto paglia o crespo).
Un prodotto must have per la chioma
E con l’aggiunta non trascurabile di donare a tutta chioma una leggera e gradevolissima profumazione che dura per tutto il giorno. Un prodotto completo, che si prende cura dei vostri capelli con un’azione mirata ed efficace, testato per far del bene alla chioma e per donarle tutto il benessere di cui ha bisogno, sia durante che dopo lo styling, e tutto con la garanzia di ghd.
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