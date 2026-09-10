Il migliore mai provato, amatissimo e da testare anche sulla vostra chioma, il termoprotettore ghd è il prodotto must have per una chioma sana e protetta

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Protegge e scherma la chioma da ogni danno da calore, il termoprotettore da avere adesso è scontato

Quando un prodotto diventa il più amato in pochi istanti, allora è perchè ha davvero qualcosa di diverso e che vale la pena provare. E quando si tratta di scegliere un prodotto di ghd, allora è certo che si va sul sicuro in termini di risultato. Ed è quello che accade provando ghd bodyguard, il termoprotettore del brand considerato “il migliore mai provato” da oltre 19mila persone che tengono alla cura della chioma e che ne hanno visto i risultati fin dal primo utilizzo.

Offerta ghd Il termoprotettore più amato è in sconto

ghd bodyguard, il termoprotettore più amato è in sconto

Un termoprotettore che si adatta a ogni tipologia di capelli, formulato polimeri protettivi e agenti condizionanti che aiutano a prevenire il sollevamento delle cuticole dei capelli, andando a migliorare la superficie degli stessi e garantendo un look protetto e lucente dopo ogni asciugatura e con ogni tipologia di styling. Insomma, un vero alleato dei capelli e che trovate adesso in sconto, pronto per essere acquistato e inserito tra i propri must per la cura dei capelli.

Com’è fatto e come agisce sulla chioma

Un termoprotettore che è stato pensato e formulato o dai migliori fisici e professionisti dello styling del brand, e che è stato creato con l’Heat Protection System, che permette a chi lo utilizza di creare dei look impeccabili e a lunga tenuta, con strumenti per lo styling a caldo ma senza doversi minimamente preoccupare di possibili danni alla chioma, prevenendoli tutti e schermando in modo efficace i capelli, dalla radice alle punte.

Un prodotto realizzato con la cura e l’attenzione tipica di ghd, e che grazie alla sua formula leggera e invisibile, si adatta a ogni tipologia di chioma, con ogni texture e lunghezza, consentendo a chi lo utilizza di massimizzare e rendere davvero impeccabile ogni tipo di piega, riccia, mossa o liscia, senza nessuna eccezione.

Come utilizzare il termoprotettore di ghd nel modo corretto

Un termoprotettore facile da usare e dai risultati visibili e assicurati, e che è possibile utilizzare in due modi diversi, a seconda delle esigenze e di come ci si trova meglio.

Con un utilizzo classico, dovrete applicarlo sulla chioma umida o bagnata (ma sempre dopo averla tamponata con un panno in microfibra), prima di procedere con l’asciugatura.

(ma sempre dopo averla tamponata con un panno in microfibra), prima di procedere con l’asciugatura. Altrimenti potete optare anche per un utilizzo diverso, applicandone uno strato leggero sui capelli già asciutti, prima di eseguire lo styling a caldo con i tool appositi.

Un prodotto che garantisce massima protezione della chioma dal calore termico e uno styling impeccabile, creando come uno scudo invisibile che oltre a schermare la chioma ne previene i danni, come la comparsa di doppie punte e secchezza (e anche del fastidioso effetto paglia o crespo).

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Un prodotto must have per la chioma

E con l’aggiunta non trascurabile di donare a tutta chioma una leggera e gradevolissima profumazione che dura per tutto il giorno. Un prodotto completo, che si prende cura dei vostri capelli con un’azione mirata ed efficace, testato per far del bene alla chioma e per donarle tutto il benessere di cui ha bisogno, sia durante che dopo lo styling, e tutto con la garanzia di ghd.

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