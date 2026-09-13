Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

iStock I migliori sieri fortificanti per combattere la caduta dei capelli in autunno

Tra decolorazioni, piastre roventi, esposizione solare e stress quotidiano, i nostri capelli sono costantemente messi a dura prova. Se le tue lunghezze appaiono spente, sfibrate e con una fastidiosa tendenza a spezzarsi, è arrivato il momento di correre ai ripari. La soluzione? I sieri fortificanti. Vere e proprie pozioni magiche che ristrutturano la fibra capillare dall’interno, proteggendola dallo stress termico e ambientale.

Abbiamo selezionato per te i migliori sieri del momento. Prendi appunti e preparati a rivoluzionare la tua hair-care routine!

Il Re indiscusso dei social: GHD Rehab Damaged Hair Repairer

Il più famoso, virale e con recensioni entusiaste ovunque.

Offerta GHD Rehab Damaged Hair Repairer Trattamento senza risciacquo attivato dal calore per riparare & proteggere

Partiamo subito con il primo in classifica, il protagonista assoluto dei feed di TikTok e Instagram: il. Si tratta di un innovativo trattamento leave-in (senza risciacquo) attivato dal calore, formulato specificamente per riparare e proteggere. E c’è una notizia fantastica: in questo momento lo trovateda non lasciarsi scappare!

Questo siero fa parte della nuova eccezionale gamma di trattamenti ghd, pensata per essere applicata sui capelli bagnati offrendo cura, nutrizione e spessore. La vera magia? Sfrutta la potenza e il calore dei tuoi amati tools ghd (phon o piastre) per asciugare e attivare i suoi principi attivi. La sua formula avanzata, dotata di protezione dal calore, crea una vera e propria rete protettiva che leviga la cuticola e riempie le rotture, migliorando drasticamente l’aspetto dei capelli.

I risultati sono immediati e duraturi: questo potente siero liquido rivitalizza le chiome compromesse, garantendo fino al 99% di riduzione della rottura. I capelli sono subito più forti, riparati dai danni esistenti e più resistenti contro le aggressioni future causate da colorazioni, calore o esposizione solare.

Come si usa

È incredibilmente semplice da usare, poiché è un leave-in senza tempi di posa. Applica il siero sui capelli bagnati. Perché bagnati? Quando i capelli sono umidi, le loro cuticole sono aperte del 50% in più. Questo dettaglio fondamentale permette al prodotto di penetrare in profondità, massimizzandone i benefici, invece di limitarsi a rivestire solo la superficie. Procedi poi con la tua normale asciugatura e piega con il tuo strumento ghd per attivare la magia termica.

Il salvatore delle lunghezze: Kérastase Résistance Sérum

Se il tuo problema, oltre alla fragilità, è anche l’assottigliamento, questo prodotto è un must-have. Il siero Anti-Chute Fortifiant è un trattamento quotidiano specifico per combattere la caduta reattiva dei capelli diradati e fragili. La sua formula vincente è arricchita con Aminexil, radice di zenzero e caffeina.

Offerta Kerastase Kérastase Résistance Sérum - siero anti caduta

Un mix potente che rivitalizza i capelli partendo direttamente dalla radice, riducendo le fastidiose sensazioni di discomfort del cuoio capelluto e rallentando visibilmente la caduta. Agisce rafforzando la fibra capillare dalle radici fino alle punte e attivando la microcircolazione dei nutrienti, un passaggio fondamentale per stimolare la crescita di capelli sani e robusti.

Puoi inserirlo nella tua routine in due modi: come trattamento d’urto per 30 giorni (applicandolo una volta al giorno, mattina o sera) oppure come trattamento di mantenimento tutto l’anno.

Ti basterà distribuire 4 pipette direttamente sul cuoio capelluto e massaggiare delicatamente per favorirne l’assorbimento. Non serve risciacquare: procedi direttamente con il tuo styling abituale.

Il miracolo notturno: Sebastian Professional Penetraitt Serum

Se cerchi un prodotto che faccia tutto il lavoro sporco mentre tu ti godi il tuo beauty sleep, questa è la svolta. Il Penetraitt Serum di Sebastian Professional è un fantastico siero riparatore da notte, concepito per agire indisturbato durante le ore di riposo.

I benefici

Il suo segreto? È formulato con Acido Ialuronico, l’ingrediente star della skincare che fa miracoli assoluti anche sui capelli! Questa molecola portentosa assicura un’idratazione istantanea e profonda, andando a ristrutturare la fibra capillare dall’interno e a rimpolpare visibilmente i capelli secchi e danneggiati. Ti basterà applicarlo prima di andare a dormire per svegliarti al mattino con una chioma trasformata: morbida, vitale e dall’aspetto incredibilmente più sano e pieno.

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