iStock La mini piastra ti regala una frangia in ordine e ciuffi domati

Molti tagli di capelli non sembrano completi senza la frangia. Corta, bombata, lunga o a tendina: c’è una tipologia per ogni forma del viso che va a enfatizzare i lineamenti. La parte più difficile della bangs non è scegliere quella che si addice di più al nostro viso, ma asciugarla in pochi minuti e dire addio ai ciuffi ribelli. Il salva frangia che tutte noi dovremmo avere è la piastra e visto che il ciuffo a differenza del resto della capigliatura ha esigenze diverse, meglio preferire la versione mini. Tra i brand che hanno pensato a un modello portatile da mettere in borsa per ritocchi on-the-go c’è ghd. La sua piastra mini domerà i ciuffi più ribelli e darà una piega anche ai capelli corti.

Offerta ghd mini Piastra per capelli corti e frange con lamelle sottili

Ora che sul fronte piastra abbiamo trovato la soluzione, dobbiamo concentrarci su come usarla per dare alla frangia l’aspetto che desideriamo in base alla tipologia.

Come “piastrare” la frangia lunga

Iniziamo da una delle tipologie più diffuse: la frangia medio lunga che è abbastanza versatile, ma è nella versione liscia che dà il meglio di sé. Dopo averla asciugata e aver applicato un termoprotettore, prendi la piastra e inserisci i capelli tra le lamelle partendo dalle radici scivolando verso le punte e ruotandola verso l’esterno. Successivamente ripeti l’operazione, ma questa volta ruota il tool verso il basso e l’effetto extra straight è assicurato.

La frangia corta e dritta? I segreti per renderla ultrapiatta

La frangia corta solitamente si caratterizza per essere ultra piatta e liscia e se non hai i capelli naturalmente lisci puoi ottenere lo stesso effetto con la mini piastra. Dopo aver spruzzato sulla bangs prima il termoprotettore, poi un prodotto lisciante dividila in quattro ciocche. Prendi la prima ciocca e fai scorrere la piastra verso il basso dalle radici alle punte, ripeti l’operazione sulle altre ciocche e in pochi minuti anche il ciuffo più ribelle sarà domato.

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Il volume diventa extra con la frangia a tendina

È una delle frange più sfoggiate negli ultimi anni perché la frangia a tendina va a incorniciare il volto dando movimento al resto del taglio. Il merito di tale risultato è del volume extra che puoi ottenere facilmente con la piastra. Come sempre devi prima asciugare la frangia e poi applicare un termoprotettore insieme a un prodotto volumizzante. Ora che la frangia è pronta puoi prendere la mini piastra e posizionare i capelli al suo interno partendo dalla radice dei capelli. A differenza delle altre due tipologie non devi portare i capelli in avanti, dalle volume sollevando il ciuffo verso l’alto e fai scorrere il tool verso il retro della testa. Il movimento deve essere dal davanti al dietro, quindi fai cadere in modo naturale i capelli in avanti e la frangia si aprirà naturalmente con il suo effetto extra volume.

Come realizzare la frangia mossa con la piastra

Può sembrare strano, ma anche la frangia mossa può essere realizzata con la piastra. Come sempre prepara la frangia e poi inserisci una ciocca al suo interno portandola leggermente verso l’alto partendo dalla radice. Ora gira la piastra verso l’interno continuando a spostarti all’indietro – per dare volume – creando così un boccolo. Lascia raffreddare la ciocca per qualche secondo poi aprila con le mani e continua sul resto delle ciocche.

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