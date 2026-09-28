Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Un boost di collagene 100% vegano per donare alla pelle massima vitalità e compattezza

Cosa c’è di meglio che dare un boost di benessere alla pelle con i giusti ingredienti e con un prodotto delicato quanto efficace sulla cute? Forse solo poterlo fare approfittando di uno sconto come quello che Amazon vi offre in queste ore, acquistando la crema al collagene vegano di Mizon che rimpolpa la pelle e le dona una rinnovata bellezza, Pytho Plump Collagen. Una crema viso che agisce durante la notte, permettendovi di riposare con la certezza di risvegliarvi con viso disteso, luminoso e con meno rughe già dalla mattina dopo.

Offerta Mizon La crema viso notte al collagene vegano

La crema viso notte di Mizon al collagene vegetale

Un crema viso che, come detto, è a base di collagene vegano, che aiuta la pelle a mantenersi sana, compatta e rinvigorita. E con un aspetto più giovane.

Il collagene, infatti, è la principale proteina strutturale del corpo umano, ed è fondamentale per dare forza, tonicità ed elasticità alla pelle, ma anche alle ossa, ai tendini e alle cartilagini.

Intorno ai 25-30 anni, la sua produzione naturale inizia a rallentare e questo porta alla formazione nel tempo di rughe e dei segni tipici dell’età, oltre che della perdita di tono della pelle. Ed ecco perché risulta importantissimo integrare questa sostanza all’interno della propria skincare, per aiutare la pelle a mantenersi compatta, idratata e giovane.

La Crema viso Pytho Plump Collagen di Mizon, gli ingredienti

La Crema viso Pytho Plump Collagen di Mizon, quindi, agisce come un vero alleato per il benessere della pelle. Un composto che viene creato unendo un particolare fungo chiamato Tremella Fuciformis e un’alga bruna, un ingrediente di origine marina che vanta molteplici azioni benefiche per la pelle, dal potere idratante e antiossidante. Ma che aiuta anche a contrastare l’azione dei radicali liberi e a proteggere la cute dagli stress ambientali, mantenerla morbida e idratata a lunga durata.

Una crema viso notte dalla texture che si pone a metà strada tra una crema e un gel, dalla consistenza morbida e dal comfort assoluto, e che vi lascia una sensazione fresca sul viso e senza appiccicare.

Una crema al collagene vegano che ha un effetto tonificante sulla pelle e che interviene a 360° andando a minimizzare e prevenire tutti i segni dell’età e della stanchezza che la cute può presentare.

Come agisce sulla pelle

Un prodotto che vale la pena testare, che si presta benissimo a ogni tipologia di pelle, comprese quelle più sensibili e delicate, per le cuti secche e che tendono a disidratarsi facilmente e che per chi ha necessità di contrastare i segni del tempo, agendo in modo mirato per:

donare alla pelle un aspetto più rimpolpato e compatto;

migliorarne l’idratazione;

aumentare l’elasticità cutanea;

minimizzare i segni dell’invecchiamento cutaneo;

sostenere la pelle;

e tutto agendo durante la notte, sfruttando a pieno le capacità rigenerative della pelle durante le ore notturne e garantendovi un risveglio con una pelle luminosa, soda e compatta.

Offerta Mizon La crema viso notte al collagene vegano

Per averne il massimo beneficio, dovrete semplicemente applicare la crema viso di Mizon come ultimo step della vostra skincare routine serale, massaggiando delicatamente il prodotto su viso e collo ben detersi e lasciandola agire mentre dormite, per un risveglio che sia davvero meraviglioso sotti ogni punto di vista.

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