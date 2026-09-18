L'attivo più amato che dona alla pelle nuova vitalità è in sconto, grazie al siero viso Medicube, lo shot di PDRN che stavate aspettando

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Un boost di benessere alla pelle con lo shot di PDRN coreano in sconto

La skincare coreana è diventata l’appuntamento base di ogni mattina e sera per molte di noi. E non solo per quanto riguarda i passaggi chiave made in Corea per la cura della pelle, anche per i prodotti da utilizzare. Uno fra tutto lo shot di PDNR che dona una cute effetto glazed immediato, parliamo del siero Medicube PDRN Pink Collagen Exosome Shot, un vero concentrato di benessere per la pelle, che agisce in modo mirato per uniformare la texture irregolare e ruvida del viso, aiutando a levigare la superficie cutanea e a migliorarne l’elasticità.

Il risultato? Un viso immediatamente più luminoso e una pelle più sana, rosea e resistente agli agenti esterni.

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Il siero PDRN Pink Collagen Exosome Shot è il must coreano da provare ora

Ma cos’ha di così speciale questo siero viso? A parte l’essere in sconto (e anche solo per questo varrebbe la pena provarlo), questo shot di PDRN ha una formula davvero particolare ed efficace sulla pelle, un mix di PDRN Collagen rivestita di esosomi. Si tratta quindi di spicule rivestite di esosomi, PDRN di salmone e collagene, una composizione che viene appositamente progettata per veicolare efficacemente gli ingredienti attivi nella cute.

Una nuova generazione di skincare e una formula avanzata, per garantire un plus di benefici alla pelle e per riuscire ad affrontare una vasta gamma di problematiche cutanee:

la cura dei pori;

l’aumento della vitalità cutanea;

un miglioramento della texture;

una maggior resistenza;

ecc.

Questo shot di PDNR, quindi, è davvero un prodotto da provare anche su di sé, provando in prima persona gli effetti delle 7500 PPM di spicule presenti, che agiscono come stimolanti e migliorano la veicolazione dei benefici del siero sulla pelle.

Come agisce il PDNR di salmone sulla pelle

Una formulazione arricchita con Niacinamide, PDRN di salmone e Collagene, che mira a potenziare l’idratazione cutanea, lasciando la pelle morbida e luminosa.

Il PDRN, infatti, una forma di DNA estratto dal salmone, è noto per le sue proprietà benefiche, favorendo la vitalità della pelle e contribuendo a un incarnato più chiaro e luminoso. Ma non solo, questo ingrediente aiuta anche a:

promuovere un tono della pelle più uniforme;

aumentare la e una luminosità naturale della pelle;

migliorare la salute complessiva della cute.

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Come si utilizza PDRN Pink Collagen Exosome Shot

E tutto unicamente aggiungendo il siero PDRN Pink Collagen Exosome Shot direttamente nella vostra skincare routine, dopo la detersione e il tonico e prima della crema idratante.

Un siero viso dalla texture leggera e acquosa, che vi garantisce un’applicazione facile e piacevole, senza appiccicare o ungere la pelle, ma lasciandola morbida, idratata e setosa al tatto. Un siero che può essere usato da chiunque e che si adatta a ogni tipologia di pelle, ma per chi utilizza per la prima volta prodotti contenenti spicule, meglio optare per una concentrazione di 2.000 PPM, perfettamente tollerabile

Insomma, che la skincare coreana abbia invaso i feed e le nostre vite non è più un segreto, ma anche la scelta dei prodotti migliori contribuisce a fare la differenza sulla pelle, e il siero PDRN Pink Collagen Exosome Shot è un vero must da provare il prima possibile.

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