Arriva dalla Corea e si prende cura delle labbra come nessun altro prodotto, il siero labbra al PDRN virale è il vostro nuovo must beauty

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

Istock Il siero labbra al PDRN virale da avere adesso per una cura intensa e mirata

Il PDRN sta letteralmente spopolando tra creme e sieri per il viso, ed ecco che dalla skincare coreana ci arriva un prodotto già virale che ci permette di utilizzarlo anche sulle labbra, proprio come il vostro classico burrocacao, il Siero Labbra Rigenerante Avanzato di Dr.Reju-All. Un prodotto che trovate su Amazon e che vale la pena avere tra i propri best per la cura delle labbra. Questo siero, infatti, agisce per:

esfoliare delicatamente le labbra,

idratarle e nutrirle a fondo;

favorire la funzione della sua barriera protettiva.

Dr.Reju-All Il siero labbra al PDRN che trasforma le labbra

Il siero labbra di Dr.Reju-All, com’è fatto e come agisce

Un siero che agisce in modo specifico sulla pelle delle labbra, più sottile e delicata rispetto a quella del viso, e che necessita di cure diverse e di un maggior nutrimento. Grazie al PDRN, questo siero labbra vi permette di agire sulla parte, donandole un aspetto più carnoso, liscio e come rinvigorito, ma andando a favorire allo stesso tempo la funzionalità della barriera cutanea che le protegge.

Un siero labbra multifunzione quindi che:

idrata in profondità la pelle;

le dona un aspetto più luminoso e sano;

si prende cura della barriera cutanea;

rimpolpa le labbra in modo naturale;

agisce con una leggera azione esfoliante.

Il siero labbra al PDRN di Dr.Reju-All, infatti, è formulato anche con AHA, un derivato dall’ibisco e acido lattico, che garantisce un’esfoliazione delicata sulla parte, aiutando a levigare la texture ruvida delle labbra e a mantenerle morbide a lungo.

Prova adesso il siero labbra al PDRN di Dr.Reju-All

Come agisce il PDRN del siero?

Il PDRN, invece, che in questo siero labbra è contenuto grazie a un complesso esclusivo ottimizzato per la struttura unica della pelle delle labbra (Lipozip PDRN) agisce a favore della funzione della barriera della cute, proteggendola dagli agenti esterni e assicurandovi un miglior assorbimento del prodotto. Insomma, un siero viso che è davvero un alleato per la pelle delle labbra e che se ne prende cura nella sua totalità.

Come si utilizza il siero labbra Dr.Reju-All

Un prodotto dalla formula incolore, senza profumo e dalla piacevolissima texture elastica, che scivola sulle labbra senza appesantirle ma allo stesso tempo aderendo comodamente sulla cute senza mai risultare oleoso.

Per usarlo nel modo corretto, dovrete semplicemente:

applicare il siero direttamente e delicatamente sulle labbra;

esercitare una leggera pressione per lasciare che la crema fuoriesca dalla comoda punta;

ripetere questo gesto ogni volta che ne sentite la necessità, esattamente come fareste con un burrocacao.

Per ottenere un trattamento notturno più profondo e mirato, sfruttando anche il potere rigenerativo che la pella ha durante la notte, vi basta applicare uno strato più generoso di prodotto prima di andare a dormire, utilizzandolo esattamente come fareste con una maschera per le labbra.

Ed ecco che le vostre labbra appariranno, già dalle prime applicazioni, più sane, luminose e carnose, con il minimo sforzo ma con un mix di ingredienti concentrati, mirati e pensati ad hoc per la cura delle vostre labbra.

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