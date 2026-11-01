Il 49% di noi non balla in pubblico per paura di finire sui social

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

123RF Non balliamo per paura

A quanto pare non basta più scegliere cosa indossare, decidere con chi uscire per fare serata e sperare che il locale abbia una playlist decente. Ora, prima di lasciarci andare, dobbiamo considerare anche un’altra variabile: l’ansia che qualcuno ci possa filmare.

Non è una “semplice” paranoia da post-sbornia, almeno stando ai risultati di una ricerca condotta negli Stati Uniti per LifeStance Health. Tra le centinaia di intervistati – tutti appartenti alla Gen Z – il 49% dichiara di evitare di ballare in pubblico per il timore di essere ripreso e finire online. Se allarghiamo lo sguardo alle altre generazioni, invece, la quota scende al 30%.

Basta pensare a una qualsiasi sabato sera per capire quanto sia facile riconoscersi in questa paura. Siamo a una festa, parte la canzone giusta e noi vorremmo muoverci senza pensarci troppo, lasciarci andare al momento e divertirci in modo spensierato. Poi vediamo qualcuno prendere un telefono e ci blocchiamo: e se diventassimo un meme? O semplicemente mandassero il video a qualcuno? Così ci rimettiamo seduti e addio divertimento.

Non vogliamo perdere il controllo

Ma la contraddizione, il paradosso, è evidente. Siamo cresciuti a pane e reel, filmando ogni momento e passando ore su TikTok, ma quando a puntare la fotocamera verso di noi è qualcun altro la sensazione è completamente diversa.

Non è l’obiettivo in sé a metterci a disagio. Siamo abituati a selfie, stories, TikTok, foto scattate agli amici, video dei concerti e dump che raccolgono anche i momenti meno perfetti. Ma in tutti questi casi c’è una differenza fondamentale: siamo noi a scegliere cosa mostrare.

È proprio questa perdita di controllo a metterci in allarme. E non occorre diventare virali perché la cosa ci faccia sentire esposti: può bastare l’idea che un nostro gesto, una faccia buffa o trenta secondi in cui stiamo ballando e abbiamo abbassato le difese possano lasciare il luogo in cui sono accaduti e cominciare a circolare altrove.

Una volta bastava tornare a casa e la serata finiva lì. Oggi, almeno in teoria, una sua piccola parte può continuare a vivere sul telefono di qualcun altro. E la consapevolezza di un materiale che ci riguarda che potenzialmente potrebbe essere utilizzato “contro” di noi ci destabilizza.

Perché non ci piace lasciarci andare?

Il ballo, ovviamente, è soltanto la parte più visibile del problema. Secondo il sondaggio, il 43% degli intervistati tende a trattenere emozioni o opinioni quando si trova in pubblico, mentre il 38% di loro evita di fare qualcosa di buffo o di raccontare una battuta.

Insomma, la paura di finire online rischia di entrare anche nei gesti più normali, quotidiani. Ridiamo, scherziamo, ci arrabbiamo o piangiamo, ma con una piccola parte della testa già impegnata a immaginare come potremmo apparire in un video.

Ed è qui che cambia il modo di stare con gli altri, in modo inconscio sì ma molto profondo: non pensiamo più soltanto a chi abbiamo davanti ma anche a chi potrebbe guardarci dopo. A forza di sentirci potenzialmente riprendibili, perfino essere spontanei può diventare più complicato. Con conseguenze più importanti di quelle che immaginiamo.

Divertirsi è più complicato del previsto

I numeri diventano ancora più significativi quando si parla di quanto questa paura condizioni la vita sociale. Sempre secondo il sondaggio, il 74% dice che il timore di essere filmato e condiviso online rende più difficile godersi realmente il momento, qualsiasi momento. Per il 72% arriva persino a pesare sulla voglia di uscire o partecipare a un evento.

A quel punto non si tratta più semplicemente di venire male in un video. Se prima di uscire iniziamo già a pensare alla possibilità di finire sul profilo di uno sconosciuto, quella preoccupazione si porta via una parte del divertimento. Del resto, conosciamo fin troppo bene le regole dei social. Bastano pochi secondi per trasformare qualcuno nel protagonista di contenuti virali, la maggior parte delle volte a sua insaputa, generando commenti e risate spesso non desiderate. Nè amate.

E quando abbiamo visto accadere la stessa cosa centinaia di volte agli altri, pensare che prima o poi possa capitare anche a noi, ecco, non ci sembra più così assurdo.

Il prezzo dell’autoconsapevolezza

Il punto è che questa paura non resta solo fuori, insieme alle luci del locale e alla musica troppo alta. Per molti continua anche dopo, nell’intimità di se stessi.

Il 47%, infatti, dice che ogni settimana questa preoccupazione incide sull’umore, mentre il 44% parla di effetti sull’autostima. Il 43% segnala conseguenze sul sonno e il 42% sui livelli di ansia. Numeri non proprio da sottovalutare, anzi.

I dati arrivano da LifeStance Health, società che si occupa di salute mentale, e da un sondaggio realizzato da Dynata nel luglio 2026 su mille adulti statunitensi. Un contesto che va tenuto presente, ma che anche se ci sembra molto lontano da noi in realtà non rende meno riconoscibile il punto centrale: vivere sapendo che in qualsiasi momento potremmo diventare il contenuto di qualcun altro ci rende più vigili, più controllati, meno liberi. E questo sì che ci riguarda da vicino.

Non dover essere perfetti, ma sentirci costantemente costretti a essere abbastanza “presentabili” da sopravvivere a un eventuale video è molto, molto stancante.

L’ipertecnologia ci ha stancato?

Stiamo forse invidiando i Millennials? Li consideriamo cringe, per carità, ma forse sotto sotto gli riconosciamo almeno un vantaggio: essere vissuti in un epoca in cui ciò che succedeva in discoteca, rimaneva in discoteca. O in qualsiasi altro posto in cui si poteva perdere la dignità senza che tutti lo sapessero all’istante.

Oggi iniziano ad avere un fascino diverso – e sono molto più diffuse – le serate in cui i telefoni restano in tasca e le fotocamere sono se non bandite, almeno scoraggiate. Non c’entra niente la nostalgia o l’improvviso desiderio di vivere offline, è solo che per qualche ora possiamo semplicemente provare a essere noi stessi senza filtri.

Possiamo ballare male, fare facce buffe, ridere sguaiatamente o fare qualcosa di stupido. Possiamo anche avere il trucco colato o il rossetto sbavato e sapere che non lo vedrà nessuno tranne noi e i presenti. Ma quanto è rilassante?

Dopo anni passati a documentare praticamente tutto, forse stiamo iniziando ad apprezzare anche il contrario: la possibilità che qualcosa non venga registrato, postato o conservato. Perché non tutto ciò che viviamo deve diventare un contenuto. E, soprattutto, non tutto deve restare online.