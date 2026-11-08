Lucca Comics, perché cosplay e cultura nerd sono diventati mainstream

iStock Al Lucca Comics si possono trovare dagli autori più famosi della cultura nerd, ai cosplay più curati.

Il Lucca Comics, la più grande fiera della cultura nerd d’Europa. È anche grazie al festival se il cosplay è diventato mainstream, conquistando anche i più scettici. Ciò che un tempo era considerato un interesse di nicchia oggi influenza intrattenimento e lifestyle, diventando un vero e proprio fenomeno pop.

Cultura nerd: da passione di nicchia a fenomeno mainstream

Dal 28 ottobre al 1° novembre le strade di Lucca sono state inondate di cosplay e nerd. Come ogni anno si è tenuto il Lucca Comics, la più grande fiera della cultura nerd e pop d’Europa. Il 2026 è stato un anno speciale, in quanto il festival ha compiuto ben 60 anni di attività.

Ciò che anni fa era considerato uno stereotipo di emarginazione, oggi è un fenomeno molto diffuso anche tra chi non nutriva particolare interesse. La cultura nerd per eccellenza comprende le passioni legate alla tecnologia, alla scienza e a tutto ciò che è fantastico. E sì, potresti essere una nerd anche tu che fai i rewatch dei film della Marvel.

Per anni, però, la cultura nerd veniva utilizzata come criterio di emarginazione: l’immagine del nerd medio è di un ragazzo solo, chiuso nella sua stanza a leggere fumetti o giocare al computer. E il termine stesso “nerd” è spesso utilizzato come insulto verso gli appassionati.

Il passaggio da passione di nicchia a elemento della cultura pop è avvenuto anche grazie all’intrattenimento di massa, come i film o le serie TV. The Big Bang Theory, per esempio, racconta di un gruppo di amici scienziati nerd ed è tra le serie più acclamate del genere. I social hanno permesso che gli streamer o i creator nerd condividessero la loro passione, rendendola sempre più condivisa e dando vita alle community. Inoltre, chi è cresciuto con i videogiochi e i fumetti ha saputo mantenere i suoi hobby, tramandandoli anche ai figli. Ad oggi gli appassionati della cultura nerd sono sempre di più, rendendola un fenomeno globale.

Perché la Gen Z ama la cultura nerd?

Per la nostra generazione essere nerd non è più un’etichetta da cui prendere le distanze, ma un modo di raccontare di se stessi. Anime, manga, fantasy e fumetti sono diventati tanto popolari da entrare nella cultura pop globale. Se un tempo dichiarare di trascorrere ore ai videogiochi era considerato “strano”, oggi lo scenario è cambiato.

Alzi la mano chi non ha passato ore al Nintendo ad accudire i cani di Nintendogs (a proposito, come stanno?) o non si è mai guardata almeno un film di Harry Potter, tra le saghe cinematografiche emblema del fantasy. Gli universi della Marvel e della DC Comics hanno fatto appassionare milioni di spettatori ai supereroi, anche grazie alla scelta degli attori.

Anche i set LEGO hanno fatto appassionare le più scettiche: la Collezione botanica di qualche anno fa ha fatto desiderare a molte di noi di riceverla in regalo dal proprio fidanzato, per esibire una pianta LEGO sulla mensola della propria camera. Sui social sono diventate virali alcune clip dei film d’animazione giapponesi dello Studio Ghibli, famosi per la loro estetica cozy.

Oggi essere nerd significa coltivare i propri interessi senza paura del giudizio altrui, trasformandoli in una passione totalizzante.

Cosplay: significato, origini e self-expression

Il Lucca Comics è famoso anche per accogliere ogni anno migliaia di cosplayer. La pratica è largamente diffusa in Giappone, ma non ci si limita a vestirsi come il personaggio di un fumetto, serie TV, film, videogioco o anime; si fa anche roleplay, ossia si imitano le movenze, la voce e i comportamenti del personaggio.

Fare cosplay è sinonimo di dedizione alla propria passione, in quanto i costumi sono spesso realizzati a mano e richiedono ore, se non giorni, di lavoro. Dalla scelta dei tessuti alla realizzazione degli accessori, passando per parrucche e make-up, ogni dettaglio contribuisce a rendere il risultato il più fedele possibile all’originale.

Ma c’è anche qualcosa di più profondo: il cosplay è una forma di self-expression, un modo per sperimentare con la propria identità e sentirsi liberi di essere chi si desidera. Il bello del cosplay è proprio la possibilità di personalizzare il proprio costume, adattarlo alle proprie capacità e aggiungere un tocco personale.

Per molte ragazze, inoltre, vestirsi come un personaggio significa anche smettere, per qualche ora, di preoccuparsi degli standard estetici o del giudizio degli altri. Perché il cosplay è anche questo: sentirsi belle, sicure e libere di esprimersi. Chi ha detto che per sentirsi una principessa Disney o una supereroina serva aspettare Halloween?

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Lucca Comics: dove la cultura pop incontra il cosplay

Se c’è un posto in cui la cultura nerd incontra quella pop, è sicuramente il Lucca Comics. Ogni anno la città toscana si trasforma in un enorme palcoscenico a cielo aperto, dove fumetti, manga, anime, videogiochi, cinema e cosplay convivono per cinque giorni. Tra stand editoriali, presentazioni, incontri con autori, anteprime, concerti e aree gaming, il festival è diventato un punto di riferimento per chiunque ami la cultura pop, anche senza considerarsi un nerd. A Lucca puoi incontrare chi è arrivato per acquistare l’ultimo manga del suo autore preferito, chi aspetta da mesi di incontrare un creator, chi partecipa a una gara cosplay e chi semplicemente vuole immergersi nell’atmosfera del festival. Non esiste un solo modo di vivere l’evento e, soprattutto, non serve essere esperti per partecipare.

È anche questo che rende il Lucca Comics un fenomeno mainstream: la capacità di trasformare passioni individuali in un’esperienza collettiva, dove ognuno può trovare il proprio spazio. Perché oggi la cultura nerd non appartiene più a una nicchia, ma è diventata parte integrante del nostro immaginario.

Insomma, che tu sia una fan sfegatata degli anime, una gamer occasionale o semplicemente una ragazza che ama Harry Potter, troverai sicuramente chi condivide la tua stessa passione. È un po’ la rivincita dei vecchi nerd, erroneamente isolati per i loro interessi. E forse è proprio questo il bello di essere nerd oggi: non dover più nascondere ciò che ci piace, ma poterlo condividere con il mondo.