Troviamo lavoro grazie alla rete, 6 modi che non conosci per fare networking

Perché fare networking è importante se vogliamo trovare lavoro

Racconta da dentro la Gen Z, cercando di far emergere la voce, i linguaggi e le sensibilità di una generazione che non ha paura di ridefinire le regole.

iStock Trovare lavoro non è mai stato così semplice con il networking.

Trovare lavoro al giorno d’oggi è diventato peggio di partecipare agli Hunger Games. Non basta più un titolo di studio, le competenze e tanta voglia di imparare. La competizione è spietata e per accedere a un maggior numero di opportunità lavorative fare networking è un buon inizio.

Networking: cos’è e perché può aiutarti a trovare lavoro

Il mondo del lavoro rappresenta un vero e proprio scoglio per la nostra generazione. Esistono vari metodi per addentrarsi nella giungla delle offerte di lavoro, molti dei quali non si conoscono o vengono presi sotto gamba, ma che possono essere utili per muoversi meglio.

Fare networking significa costruire e coltivare una rete di contatti adatta al contesto in cui viene costruita. Nel campo professionale, risulta importante conoscere “i nomi giusti”. Entrare in contatto con chi lavora già nel settore che ci interessa può aprirci nuove porte. Non solo: è anche un’occasione per imparare, confrontarci e acquisire competenze che difficilmente si trovano sui libri. Si possono ricevere consigli di carriera, si possono conoscere nuovi partner commerciali o si trovano offerte di lavoro.

Il networking è importante poiché capita che alcune offerte non vengano pubblicate sui canali tradizionali, ma circolino tramite il famoso “passaparola”. Creare un contatto con le persone giuste può permetterci di accedere a posizioni aperte di cui non sapevamo nulla.

LinkedIn è la piattaforma emblema del networking: creata apposta per costruirsi una rete di conoscenze, vi si possono trovare anche offerte di lavoro e la possibilità di contattare i Collegamenti, per favorire uno scambio di idee o conoscenze. I contatti che creiamo con il networking, sulle app o ai convegni, vanno poi coltivati attraverso il follow-up, continuando a mantenere i contatti anche dopo aver ottenuto ciò che ci serviva. Lo so, nessuno si aspettava che per cercare lavoro servisse un ottimo curriculum, corsi e certificazioni, contatti giusti e tanta gavetta. Ma purtroppo non ci resta che adattarci a una realtà più difficile, condividendo le fatiche con i contatti giusti.

Networking non significa chiedere favori: ecco perché è importante

Prima era tutto più semplice: si portava il curriculum in un posto con un annuncio di lavoro esposto e nella maggior parte dei casi si veniva richiamate. Ora è più facile ricevere dei pacchi regalo dai brand di cosmesi che trovare lavoro.

Non è nemmeno giusto passare da uno stage a un altro, accontentandosi di lavori che non hanno nulla a che vedere con il percorso di studi intrapreso. Dopo aver passato anni tra università, corsi e certificazioni, la voglia di mettersi in gioco e imparare la parte pratica della teoria studiata sui banchi è tanta.

Non c’è nessuno che ci accompagna nel mondo del lavoro: è andando avanti e informandosi che si viene a conoscenza di metodi per facilitare la ricerca di lavoro.

Fare networking può sembrare un modo per approfittarsi di chi è già inserito nel campo professionale. La verità è che è un metodo che fa comodo a tutti: si allarga il proprio giro di conoscenze, si imparano nuove nozioni e si crea un contesto più familiare. La sensazione di gruppo che si crea permette anche di vivere in maniera più leggera un contesto che, ad oggi, risulta impegnativo. Non si tratta di “chiedere favori”, ma di creare uno scambio di valore.

iStock

6 modi per fare networking e trasformare una conoscenza in un’opportunità

I contesti in cui si può fare networking sono tra i più disparati. Le classiche applicazioni di ricerca del lavoro, come LinkedIn, sono un modo sia per cercare offerte di lavoro che per seguire persone, i cosiddetti Collegamenti, interessate al nostro stesso campo. Si ottiene così anche visibilità: più i collegamenti aumentano, più il nostro profilo potrebbe essere proposto nelle ricerche. L’app può essere utilizzata anche dai recruiter per scovare nuovi candidati.

Sfruttare i conoscenti lontani può avvicinarci anche a contesti differenti, imparando di più su ciò che ancora non conosciamo. Contattare un vecchio contatto per congratularsi di un traguardo può dare inizio a una nuova conversazione. Spesso i nuovi Collegamenti su LinkedIn inviano un messaggio per ringraziare del contatto creato. È una porta aperta: si sta creando la possibilità di conoscersi.

Le informational interview con i professionisti possono essere utili per chiedere spiegazioni in merito al percorso formativo e alle competenze richieste.

Le community sono un altro spazio in cui molte persone possono condividere informazioni e collaborare.

Esiste anche il networking inverso, ossia condividere offerte di lavoro adatte a uno dei tuoi contatti. La generosità è vista di buon occhio, contribuendo a creare reciprocità nel tempo.

L’ultimo step, ma non per importanza, è partecipare a convegni, eventi o fiere: un ritrovo di persone dello stesso campo professionale è un ottimo contesto in cui creare una propria rete di contatti.

Personal branding: perché è importante per fare networking

Anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Il nostro portfolio è molto importante per valorizzare le nostre competenze ed esperienze. Un profilo curato e aggiornato è il nostro biglietto da visita, sia sui social che dal vivo.

Saper dare il giusto peso ai nostri sacrifici, ai lavori svolti e alle hard e soft skills può permettere al nostro interlocutore di conoscerci bene, capendo cosa consigliarci o di cosa parlare.

La nostra immagine deve diventare un punto di riferimento riconoscibile: i nostri interessi o i contenuti che condividiamo online devono contribuire a creare un’idea di noi lineare. Essere sincere sulla nostra persona contribuisce a creare fiducia, aspetto estremamente importante nella costruzione di rapporti professionali. Oltre a distinguerci dalla concorrenza, essere trasparenti sulla nostra carriera permette anche ad altri colleghi di trovarci e fare networking.

Sembra più difficile a dirsi che a farsi. Oggi il networking è importante poiché c’è sempre più disponibilità a lavorare: sapersi creare i contatti giusti è necessario a sbaragliare la concorrenza e “arrivare prima” alle offerte di lavoro.

È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Che fortuna che sia la nostra generazione a doversi fare in quattro per ottenere un posto di lavoro tanto sudato tramite lo studio e i sacrifici. Forse il networking è sempre esistito, poiché è sempre stato importante avere le conoscenze giuste. Ma oggi è più necessario che mai.

Non si tratta di collezionare contatti o di cercare scorciatoie, ma di creare connessioni autentiche, imparare dagli altri e condividere opportunità. Perché non sappiamo mai chi potremmo incontrare: magari proprio quella persona che, un giorno, ci aiuterà ad aprire le porte dell’ufficio dei nostri sogni.