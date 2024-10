Le migliori community online per lavoro, inclusione e sicurezza delle donne

Scopri le migliori community online al femminile, per migliorare le tue competenze, fare networking e trovare supporto in spazi, virtuali o reali, sicuri e inclusivi.

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Far parte di una community online per l’empowerment femminile offre una serie di benefici che spaziano dalla crescita personale a opportunità di networking professionale. Rappresentano degli spazi virtuali sicuri dove condividere pensieri e opinioni, ricevere supporto e sentirsi comprese da persone con interessi affini e che vivono esperienze simili alle nostre, rafforzando l’autostima e offrendo anche una fonte di ispirazione reciproca.

Queste connessioni, particolarmente preziose in ambiti di vita o settori dove le donne sono ancora una minoranza, nascono virtualmente ma hanno effetti reali e vantaggi concreti per la nostra quotidianità, aiutandoci a costruire un sistema di supporto solido e con un impatto positivo sull’ambiente e sui sistemi che ci circondando.

Ecco 4 community al femminile a cui puoi unirti per sviluppare le tue competenze professionali creando nuove opportunità lavorative, per formarti e conoscere professioniste nel mondo tecnologico e digitale, per condividere esperienze e consigli con altre donne che viaggiano da sole e per entrare a far parte di una rete di supporto per la sicurezza personale.

Women at Business (donne al lavoro)

Se cerchi una community online che possa sostenerti nella crescita professionale e personale, Women at Business può essere un’ottima scelta.

Dedicata a combattere la disoccupazione femminile in Italia, questa piattaforma offre uno spazio per il networking, la formazione e lo sviluppo di competenze, mettendo in primo piano il valore delle donne nel mondo del lavoro.

Grazie a un algoritmo di matching, dopo che avrai completato tutti i campi del tuo profilo, Women at Business ti aiuterà a trovare opportunità lavorative in linea con le tue abilità e ambizioni, associandoti a posizioni affini a te ricercate dalle aziende e consentendoti anche di scegliere il progetto professionale più vicino alle tue aspirazioni prima di iniziare l’iter di colloquio.

Promuovendo una società più inclusiva, la community fornisce corsi gratuiti per aggiornare e ampliare le tue competenze, favorendo il tuo sviluppo professionale per un futuro sempre più gratificante.

SheTech (donne nei settore tech e digital)

Nell’ambito delle migliori community online al femminile, SheTech è un punto di riferimento per le appassionate del mondo della tecnologia e del digitale, che desidera contribuire al raggiungimento della parità di genere in questi settori.

Questa community offre supporto attraverso attività di networking, formazione e sensibilizzazione, creando uno spazio inclusivo che integra online e offline in cui è possibile sviluppare nuove competenze con bootcamp, workshop e webinar su temi come il coding, la leadership e il personal branding, e accedere a opportunità professionali.

Se questi temi ti stanno a cuore, potrebbe essere la community giusta per te.

NomadHer (donne viaggiatrici)

Nel panorama delle community di donne online, NomadHer accoglie e aggrega le viaggiatrici che desiderano condividere esperienze in giro per il mondo.

In particolare, con oltre 200.000 membri provenienti da più di 180 nazionalità, questa piattaforma (anche su app) è pensata per creare connessioni significative e supporto reciproco tra donne che viaggiano da sole.

All’interno, puoi condividere consigli di viaggio, trovare compagne di avventura per percorsi comuni e partecipare a meetup mensili dedicati alle esploratrici.

Il punto di forza di questa community sta nella possibilità di trovare un ambiente sicuro e inclusivo in cui le donne possono interagire tra loro, rispondere a dubbi e paure reciproci, e trarre ispirazione da storie e contenuti reali.

The Sorority (sicurezza delle donne)

La community The Sorority si ritrova su una piattaforma dedicata alle donne e alle minoranze di genere, creata per offrire supporto reciproco e sicurezza in situazioni di pericolo, come episodi di violenza o molestie.

Con oltre 100.000 utenti, iscrivendoti all’app (e dopo una verifica della tua identità) potrai inviare allerta istantanea in caso di emergenza, condividendo la tua posizione con le persone vicine a te per facilitare un intervento rapido.

The Sorority, nata in Francia in risposta all’aumento della violenza di genere, rappresenta uno strumento di aiuto capace di mobilitare rapidamente la comunità e facilitare il coinvolgimento delle autorità, creando una rete di “sorellanza” digitale, dove le utenti si proteggono a vicenda, contribuendo a costruire un ambiente più sicuro e inclusivo.