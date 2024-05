Violenza di genere, il questionario per i giovani: un primo passo per combatterla

Fonte: iStock Violenza di genere: il questionario di Fondazione Libellula

Contrastare la violenza di genere, contrastare le discriminazioni, sempre e anche tra gli adolescenti. L’obbiettivo sembra semplice e chiaro, ma senza dati in merito raggiungerlo è impossibile. Domande le cui risposte possono sembrare ovvie aprono vie complesse e stratificate, che meritano di essere conosciute per poter agire e lottare contro piaghe di una società che ancora fatica ad ascoltare non solo le donne, ma anche i giovani.

Ed è proprio tra questi che ci si chiede quanto siano normalizzati e accettati comportamenti violenti e di controllo nelle relazioni, quanto possano pesare gli stereotipi di genere, o come vengono vissute le relazioni sentimentali e non nel periodo di sviluppo e di transizione verso l’età adulta. A queste e ad altre domande cerca di rispondere la Fondazione Libellula con un questionario che si propone di raccogliere dati in merito alla percezione e a come viene vissuta la violenza di genere tra i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 19 anni.

Il questionario sulla violenza di genere