Psicologa, fondatrice di “Settimana del Cervello”. È una nomade digitale: lavora da remoto e lo fa viaggiando.

iStock Quando un legame consuma invece di nutrire, è il momento di fermarsi e ascoltarsi

Le relazioni tossiche sono più diffuse di quanto immaginiamo e non riguardano solo le coppie.

Possono nascere all’interno della famiglia, tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, ma anche nelle amicizie o in altri legami affettivi che riteniamo importanti.

Parliamo di legami affettivi che, anziché nutrirci, ci consumano lentamente attraverso meccanismi complessi di dipendenza emotiva e progressiva perdita di autostima.

Infatti, mentre in una relazione equilibrata troviamo sostegno e crescita condivisa, in quella tossica predominano incomprensioni, svalutazioni e mancanza di rispetto reciproco.

Gli aspetti negativi finiscono per sopraffare quelli positivi e innescano una spirale di dipendenza e autosvalutazione che svuota sia fisicamente che emotivamente.

I segnali di una relazione tossica

Capire di trovarsi in una dinamica dannosa non è semplice, specialmente quando si è coinvolte in prima persona, e non è qualcosa per cui ci si debba colpevolizzare.

I meccanismi di dipendenza e autosvalutazione si sviluppano gradualmente e anche per questo è difficile riconoscere i campanelli d’allarme.

Tuttavia, esistono alcuni indicatori importanti da conoscere. Vediamoli.

Malessere quotidiano

Nelle relazioni tossiche, il disagio emotivo diventa la normalità. Tristezza, ansia e frustrazione sono compagne costanti e ci si ritrova stanche già al risveglio, prosciugate emotivamente, anche se non è facile riuscire a identificare una causa.

Assenza di sostegno reciproco

In un rapporto sano, le persone si appoggiano reciprocamente. In quello tossico, prevale l’individualismo o, peggio ancora, una competizione in cui l’altra persona viene percepita come rivale anziché come alleata.

Comunicazione difficile e conflittuale

Le conversazioni diventano un campo minato: ci sono frequenti critiche, giudizi e la tensione è palpabile. Il silenzio può essere usato come strumento di punizione, con uno dei due che si chiude nell’indifferenza; un comportamento passivo-aggressivo che genera confusione e sensi di colpa. In questo clima, i conflitti si ripetono senza mai trovare una vera risoluzione e il risentimento si accumula e trasforma ogni piccolo dettaglio in motivo di scontro.

Controllo mascherato da premura

Un campanello d’allarme importante è quando una persona inizia a controllare l’abbigliamento, le frequentazioni o persino i pensieri dell’altra. Questo controllo non è sempre diretto o facilmente riconoscibile: può manifestarsi anche attraverso forme più sottili di manipolazione, come commenti sprezzanti che scoraggiano certe scelte (“sei sicura che quella persona ti faccia davvero bene?”), critiche velate all’aspetto o alle abitudini, sensi di colpa indotti (“se tenessi davvero a me, non usciresti con loro”), oppure continue insinuazioni che mettono in dubbio la capacità di giudizio dell’altra persona.

Anche quando viene minimizzato o giustificato come “gelosia”, “attenzione” o “preoccupazione”, resta comunque un tentativo di limitare la libertà personale e mantenere uno squilibrio di potere.

Manipolazione e distorsione della realtà

In continuità con queste dinamiche di controllo, alcune relazioni possono arrivare a forme di manipolazione più profonde, come il “gaslighting”. Si tratta di una strategia in cui la persona viene spinta a dubitare delle proprie percezioni e della propria memoria. Vengono pronunciate frasi come “non è mai successo”, “te lo immagini” o “stai esagerando”, che erodono progressivamente la sicurezza personale fino a far dipendere la propria lettura della realtà da quella imposta dall’altro.

Svalutazione costante ed erosione dell’autostima

In una dinamica tossica, può accadere che una persona critichi in modo continuo l’altra per il suo aspetto, le sue capacità, le sue scelte e il suo valore personale. In questo modo, le fa sentire di non essere mai abbastanza, sempre fuori posto o inadeguata. Queste critiche ripetute minano l’autostima e innescano un processo di autosvalutazione difficile da interrompere. Quando questi messaggi negativi vengono interiorizzati, infatti, si può creare una dipendenza emotiva in cui si arriva a credere di non meritare rispetto, cura o condizioni migliori.

Perdita della propria identità

Uno degli aspetti più preoccupanti è quando si inizia a sacrificare sistematicamente i propri bisogni e valori per compiacere l’altra persona. Ci si mette in secondo piano, fino a scomparire: una perdita di autonomia che rende vulnerabili e toglie le energie necessarie per reagire.

La dipendenza affettiva, il cuore della relazione tossica

La dipendenza affettiva è la dinamica che rende difficile allontanarsi anche quando razionalmente si comprende quanto il rapporto sia logorante.

Nella dipendenza affettiva, una persona attribuisce all’altra un’importanza così grande da perdere gradualmente di vista i propri bisogni. I propri desideri e perfino l’identità, come abbiamo visto, passano in secondo piano. Si finisce con il tollerare comportamenti che feriscono pur di non mettere a rischio il legame e questo crea una sorta di prigione emotiva.

Esiste anche una base neurobiologica che aiuta a spiegare perché tutto questo accade. Quando ci affezioniamo a un’altra persona, il cervello rilascia dei neurotrasmettitori responsabili delle sensazioni di piacere e attaccamento.

Nelle relazioni tossiche, però, queste sostanze vengono attivate in modo intermittente: momenti di vicinanza e affetto si alternano a fasi di distacco, svalutazione e rifiuto. Questo schema irregolare ricorda i meccanismi delle dipendenze da sostanze: il cervello rimane agganciato ai pochi momenti positivi, nonostante la sofferenza prevalga, ed il distacco emotivo diventa estremamente difficile.

L’autosvalutazione alimenta la dipendenza

Con il tempo, questa altalena emotiva smonta progressivamente l’autostima creando un circolo vizioso in cui la dipendenza affettiva e la svalutazione personale si rafforzano a vicenda.

Ci si può sentire inadeguate, costantemente sotto esame, spaventate dall’idea di perdere il rapporto.

All’interno della relazione, la persona che esercita il potere alimenta spesso questa fragilità con ulteriori critiche, umiliazioni o giudizi.

Si attiva così un meccanismo perverso: più ci si sente insicure, più si cerca conferma nell’altra persona. Conferme che arrivano in modo sporadico e sempre intervallate da nuove svalutazioni.

L’autosvalutazione diventa quindi il collante della dipendenza: porta a credere di non meritare condizioni migliori, di essere quasi “fortunate” a mantenere quel legame, nonostante il prezzo emotivo. Intrappolate tra brevi gratificazioni e lunghi momenti di sofferenza, diventa difficile intravedere una via d’uscita da sole.

Spezzare il ciclo della tossicità

Uscire da una relazione tossica significa spezzare il doppio meccanismo di dipendenza e autosvalutazione. È un percorso impegnativo, doloroso, ma assolutamente possibile. Il primo passo consiste nel riconoscere questi meccanismi per quello che sono: non verità su di sé, ma costruzioni create dalla dinamica tossica. Poi servono coraggio, tempo e, spesso, un supporto professionale qualificato.

Cosa puoi fare, concretamente?

Inizia a osservare i tuoi pensieri e le tue reazioni. Quando ti senti in colpa o inadeguata, chiediti: “È davvero così o è ciò che mi è stato fatto credere?” Prendi nota di questi momenti, diventa testimone di ciò che accade dentro di te.

Impara a dire “no” senza sentirti in colpa. Stabilisci dei limiti: decidi cosa sei disposta ad accettare e cosa no. All’inizio sembrerà difficile, ma ogni piccolo confine che difendi è un passo verso la libertà.

Riprendi spazio per te stessa. Dedica tempo alle tue passioni, ai tuoi interessi, alle persone che ti fanno stare bene. Ricomincia a chiederti: “Io cosa voglio? Cosa mi fa stare bene?“. Anche solo dieci minuti al giorno possono fare la differenza.

Trattati con gentilezza. Quando emerge un pensiero negativo su di te, fermati e prova a risponderti come faresti con una cara amica. Sostituisci pensieri come “sono un fallimento” con “sto attraversando un momento difficile, ma posso farcela”.

Circondati di persone che ti vedono per quello che sei davvero. Cerca chi ti ascolta senza giudicare, chi ti ricorda il tuo valore quando lo dimentichi. Non isolarti: la connessione è uno degli antidoti più potenti alla dipendenza affettiva!

Il valore della psicoterapia

Un percorso psicologico può rappresentare una risorsa preziosa per spezzare i meccanismi di dipendenza e autosvalutazione. La terapia cognitivo-comportamentale, per esempio, aiuta a riconoscere e modificare i pensieri disfunzionali e autosvalutanti che mantengono la dipendenza.

Tecniche di gestione dello stress e, quando necessario, interventi specifici per il trauma possono facilitare il processo di guarigione.

L’obiettivo è ritrovare se stesse: ricostruire un’identità solida, recuperare la propria dignità, imparare a riconoscere le caratteristiche delle relazioni sane. È un percorso che richiede tempo, ma che conduce verso relazioni autentiche, rispettose e nutrienti.

Uscire da una relazione tossica è un atto di coraggio e di rispetto verso se stesse. Con il giusto supporto, è sempre possibile ricominciare e costruire relazioni più equilibrate e soddisfacenti.

Prendersi cura del proprio benessere emotivo è un diritto.