Dalla voglia di cambiare vita alla disciplina quotidiana: perché abbiamo deciso di concentrarci sui nostri obiettivi e diventare protagoniste del nostro percorso

iStock Entra nella tua lock-in era se vuoi concentrarti sui tuoi obiettivi.

Quante volte abbiamo detto “Da lunedì cambio vita”? Trovare la motivazione giusta per iniziare non è sempre facile, ma c’è un nuovo trend che invita a cambiare prospettiva. Concentrati: è il momento di entrare nella tua lock-in era.

Lock-in era: cos’è il trend social che ci insegna a ritrovare il focus

Se vogliamo fare un percorso di crescita personale ma fatichiamo a trovare la motivazione, il trend della lock-in era potrebbe fare al caso nostro.

La lock-in era è una fase di concentrazione massima in cui si elimina ogni fonte di distrazione possibile per dedicarsi all’obiettivo scelto. Come se mettessimo il mondo in modalità silenziosa: tutte le energie che abbiamo le investiamo solo sulla strada che ci interessa. Non si tratta solo di porsi degli obiettivi e fare di tutto per raggiungerli, ma di avere una forte autodisciplina. La volontà di trasformare le nostre ambizioni in uno scopo è più forte delle distrazioni che abbiamo intorno.

Il trend nasce anche come risposta agli infiniti stimoli da cui siamo circondate: la lock-in era ci fa avere il controllo sulla nostra vita mentre tutto fuori è incerto.

Le tempistiche per raggiungere gli obiettivi sono spesso ristrette. Non stiamo parlando dei buoni propositi di inizio anno, ma di sforzi che sappiamo avere una scadenza precisa e ragionevole. Nella lock-in era non partiamo in quarta con idee più grandi di noi, ma procediamo a step molto veloci. Quando abbiamo delle ambizioni e facciamo di tutto per raggiungerle, viviamo anche un momento di crescita personale.

Perché siamo tutte in cerca della nostra lock-in era?

In un momento storico in cui ci sono un’infinità di stimoli intorno a noi, seguiamo un trend social che elimina le distrazioni e premia la concentrazione? Assolutamente sì. Perché siamo stanche di non avere abbastanza energie da dedicare a tutto, perciò preferiamo stabilire le nostre ambizioni e gli step per arrivarci.

Quando le possibilità sono infinite, diventa necessario selezionare quelle che contano davvero per noi. Siamo nella lock-in era quando ci concentriamo solamente su ciò che ci interessa, ignorando il resto.

È anche difficile restare focused quando ci sono molti stimoli che catturano la nostra attenzione. Ci sentiamo come se non avessimo più il controllo della nostra vita, poiché a furia di dedicare un po’ di energia a tutto, restiamo senza per ciò che ci riguarda. È per questo che la lock-in era ci piace così tanto: partiamo da un nostro desiderio e facciamo di tutto per raggiungerlo. Riacquistiamo così il controllo sulla vita.

Una vera mentalità da protagoniste del proprio percorso, perché si tratta della nostra vita ed è giusto che perseguiamo i nostri obiettivi. Vi siete chieste perché viene definita “era”? Se pensiamo a un periodo della nostra vita come “era”, ci sembrerà di essere in un racconto in cui noi siamo il personaggio principale.

Come entrare nella propria lock-in era

Niente è impossibile, se hai una guida pratica da seguire. È importante tenere a mente che la lock-in era richiede una forte concentrazione sui propri obiettivi, perciò ognuna di noi potrebbe aver bisogno di metodi diversi.

Primo fra tutti: definire l’obiettivo è la base per seguire il trend di TikTok. È da lì che capiamo come muoverci, pur ricordandoci che non devono essere buoni propositi generici, ma un traguardo concreto da raggiungere. È adesso che arriva il bello. Ora sappiamo cosa vogliamo, ma poi? La vera sfida della lock-in era? Imparare a non lasciarsi distrarre.

Un po’ di digital detox farà sicuramente bene: il trend, a volte, viene presentato come una produttività tossica. Che non è ciò che vogliamo noi. È un periodo di forte concentrazione, certo, ma deve essere basato sempre sulle nostre esigenze. Dalla lock-in era possiamo prendere solo il buono, ossia avere un obiettivo chiaro su cui concentrarci.

Per essere costanti con la motivazione, ci serve ricordarci perché lo stiamo facendo. Ogni traguardo ha il suo “perché” dietro e dobbiamo tenerlo bene a mente.

Sono piccoli accorgimenti che contribuiscono anche ad aumentare la nostra disciplina personale, a organizzare la nostra vita secondo ciò che vogliamo raggiungere e a mantenere gli impegni presi con noi stesse.

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Lock-in era e glow up: il vero cambiamento parte da noi

Quando parliamo di glow up, ci viene naturale pensare solo all’estetica. Ci sono molte parti di noi, invece, che progrediscono quando usciamo dalla comfort zone e investiamo sui nostri interessi. Concentrarci sul nostro benessere e sui nostri desideri ci ricorda che prenderci cura di noi stesse è una priorità, perché siamo noi la nostra prima fonte di amore.

E avere amore per noi stesse significa anche coltivare ciò che ci fa stare bene. Che sia l’estetica, lo studio, il lavoro o un hobby.

La lock-in era può essere su qualsiasi cosa noi vogliamo. L’importante è che sia su di noi. Così avremo una routine basata su di noi, e ci sentiremo più invincibili che mai. Dobbiamo mettere noi stesse al primo posto, nessuno lo farà per noi.

È un bel modo per coltivare la disciplina e la motivazione: passo dopo passo, possiamo avvicinarci alla versione di noi che desideriamo essere, poiché brilleremo di una luce particolare, la nostra.

La tua lock-in era, le tue regole: niente paragoni

Diminuire il tempo di utilizzo dei social è molto importante se vogliamo seguire il trend della lock-in era, perché il confronto è spietato. Quante volte ci capita di vedere routine in cui ogni ora della giornata è incentrata sui propri obiettivi? È un bello scenario, certo, se tutti avessimo lo stesso tempo a disposizione e le stesse priorità.

Ognuno ha i propri tempi e le proprie disponibilità. Il rischio è di comparare il proprio percorso con quello di qualcun altro visto su Instagram o TikTok e di non sentirsi abbastanza produttive o locked in.

Inoltre, potremmo finire in un forte burnout, se pretendiamo di far gravitare tutta la nostra vita intorno all’obiettivo prefissato. La lock-in era non deve essere una fase totalizzante della nostra vita, ma deve comunque essere incorporata.

Quindi, meno paragoni e più focus su di noi: la nostra era è appena iniziata e non abbiamo nessuna intenzione di lasciare che siano gli altri a scriverne la trama.