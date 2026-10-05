Giulia De Lellis e Tony Effe, un piatto di gnocchi per smentire la crisi

IPA Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi nera, a un passo dalla rottura, anzi già lontani. Negli ultimi giorni le voci si sono scatenate sul conto della coppia e loro due non solo sono rimasti in silenzio, ma hanno anche rimosso dai rispettivi profili social le immagini di coppia facendo alzare ancora di più il polverone. Sembrava mancare solo l’annuncio ufficiale, e invece no. L’influencer e il rapper sparigliano le carte e non solo fanno vedere che no, non c’è nessuna tensione in corso ma che tutto fila liscio e che sono una famiglia felice: una mamma, un papà, la loro bambina e un piatto di gnocchi al sugo.

La foto che spazza la crisi

Giulia De Lellis e Tony Effe non gridano, non fanno post in cui invocano la privacy, non si affannano a farsi vedere insieme a tutti i costi. Ma a modo loro, in sordina, dimostrano che è tutto ok a dispetto delle malelingue. E chi vuole capire, capisca. La coppia è a pranzo dalla mamma dell’influencer e in tavola ci sono gli gnocchi. Primo scatto postato da entrambi: la tavola apparecchiata e un piatto di ceramica bianca che contiene una porzione abbondante. “Grande Sandrona gnoccona”, scrive il rapper a commento: una dedica a Sandra Piciacchia, la mamma di Giulia. Seconda immagine: una ciotola più piccola, la mano dell’influencer che la tiene e, più indietro e leggermente di fuori fuoco, le dita inanellate e il braccio del suo compagno. Insomma scatti semplici ma eloquenti: i due sono insieme, sono a tavola, stanno bene. Non ci sarebbe niente da aggiungere. Tony però non vuole lasciare neanche l’ombra di un dubbio, perciò aggiunge una fotografia di Giulia durante l’allenamento e scrive: “La famiglia coca zero non puoi stopparla“.

Perché si parlava di rottura?

Almeno per questa volta, i rumor che li vogliono in crisi sono stati messi a tacere ma non è detto che non riesplodano. Ciclicamente, da quando la loro storia è iniziata, si torna a parlare di una rottura dietro l’angolo. Stavolta è stata una riflessione di Giulia a far nascere il dubbio: “Volere bene a qualcuno significa desiderare che sia felice, non necessariamente che resti dove non lo è più”.

Come se non fosse stato sufficiente a mettere in allarme chi li segue, i due hanno anche cancellato quasi tutte le foto di coppia sui rispettivi profili social, fatta eccezione per quelle sponsorizzate o del battesimo della figlia Priscilla. Non si può negare che un po’ di benzina sul fuoco l’abbiano buttata anche loro, e infatti il gossip si è infiammato. Si è parlato anche dei motivi dietro questo presunto addio: lei, a quanto si diceva, avrebbe voluto sposarsi ma lui si sarebbe rifiutato di compiere il grande passo.

Perché hanno cancellato le foto?

Ma le cose non stanno così. Il fatto che Giulia De Lellis e Tony Effe abbiano cancellato le foto di coppia è da leggersi nell’ottica di una ricerca di riservatezza. Sin dall’inizio della loro storia, e sempre di più col passare del tempo, i due si sono impegnati per mantenere la privacy totale. Un atteggiamento che seguono anche con Priscilla, la loro bimba nata un anno fa, di cui non hanno mai mostrato il volto per proteggerla. La voglia di dare in pasto ai fan la loro vita privata è totalmente assente per Giulia e Tony, ma quella di sedersi a tavola insieme e condividere lo stesso piatto di gnocchi è sempre tanta.