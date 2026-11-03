Jasmine Carrisi, che studi ha fatto la figlia di Al Bano

Cresciuta in una famiglia molto conosciuta, Jasmine Carrisi ha costruito il proprio percorso tra gli studi universitari e le prime esperienze nel mondo dello spettacolo

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IPA Jasmine Carrisi, che studi ha fatto

Figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi è cresciuta in una famiglia da sempre sotto i riflettori. Ma lontano dai palchi e dalle telecamere ha costruito anche un proprio percorso di studi, scegliendo di proseguire la formazione dopo il diploma lontano da casa. Che scuola ha frequentato e quale università ha scelto.

Che studi ha fatto Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi è cresciuta in Puglia, dove ha trascorso gran parte della sua infanzia insieme alla famiglia. Per lei, però, quando arrivato il momento di scegliere quale strada intraprendere dopo la scuola, è arrivata anche la voglia di fare un’esperienza lontano da casa.

Dopo aver frequentato il liceo linguistico delle Marcelline di Lecce, si è diplomata nel 2020, proprio nell’anno in cui la pandemia ha cambiato anche il modo di vivere la maturità.

La fine delle scuole superiori ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo. Jasmine ha infatti deciso di trasferirsi a Milano per proseguire gli studi universitari, scegliendo il corso di Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Una decisione presa per se stessa, convinta dell’importanza di iniziare a costruire una propria indipendenza.

La scelta di un percorso legato alla comunicazione si è affiancata alla passione per la musica, che Jasmine coltivava già da tempo. Nel 2023 in un’intervista, aveva raccontato di essere ancora impegnata con gli esami universitari e di voler arrivare alla laurea, senza però mettersi troppa fretta. Un obiettivo da portare avanti insieme alle prime esperienze nel mondo dello spettacolo.

Jasmine Carrisi, una strada tutta sua nel mondo dello spettacolo

Crescere in una famiglia conosciuta come quella di Al Bano e Loredana Lecciso ha significato per Jasmine fare i conti fin da piccola con una certa esposizione mediatica. Una condizione che non sempre è stata facile da vivere, soprattutto durante gli anni della scuola, quando il desiderio di sentirsi una ragazza come le altre si scontrava con la curiosità degli altri nei confronti della sua famiglia.

Nel dicembre 2022, ospite di Storie Italiane, aveva raccontato di aver vissuto con disagio il fatto che i compagni conoscessero le vicende private dei suoi genitori.

Con il tempo, però, Jasmine ha cercato di trasformare quella notorietà in un punto di partenza per costruire un percorso personale. La musica è stata una delle prime strade che ha deciso di seguire, anche grazie all’esempio del padre, che fin da bambina le ha permesso di vivere da vicino l’atmosfera dei concerti e dei backstage.

Nel 2020, a 19 anni, ha pubblicato il suo primo singolo, Ego, seguito da Calamite e Fragola.

Negli anni sono arrivate anche diverse occasioni in televisione. Ha affiancato il padre come coach a The Voice Senior e ha partecipato per un’esibizione a Il Cantante Mascherato. Nel 2025 ha preso parte a The Couple, mentre nel 2026 è entrata nel cast di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Un’esperienza che, almeno inizialmente, le ha provocato un po’ di ansia, ma che con il passare delle puntate le ha permesso di divertirsi maggiormente provando a sperimentare e portare sul palco una grande passione di famiglia.