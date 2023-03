Roberto Cavalli papà a 82 anni. Chi è la compagna Sandra Nilsson-Bergman

Fonte: Getty Images Roberto Cavalli e Sandra genitori: è nato Giorgio

Roberto Cavalli è diventato nuovamente papà a 82 anni (per la sesta volta, per la precisione). Il figlio, avuto dalla compagna Sandra Nilsson, conosciuta anche come Bergman, con cui condivide una storia da più di quindici anni, si chiama Giorgio. La notizia è stata condivisa in anteprima da Roberto Alessi, grande amico dello stilista.

Roberto Cavalli è diventato papà per la sesta volta a 82 anni

Una notizia condivisa personalmente da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, a cui Roberto Cavalli ha avuto affidare il suo personale commento. “A 82 anni sono di nuovo papà“, il bambino, un maschietto di nome Giorgio, lo ha avuto con la compagna ormai storica Sandra.

“L’ho chiamato Giorgio, come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni”. Una famiglia allargata, dal momento in cui per Cavalli è il sesto figlio. “Un bambino nato dall’amore”, ha commentato Alessi sul suo profilo Instagram, condividendo uno scatto della coppia su Novella 2000.

La storia del padre di Cavalli è stata raccontata dallo stesso stilista: “Era geometra, lavorava per una miniera del Valdarno. Io avevo due anni. Non ho parlato fino a 18. Però la vita è stata generosa con me, mi ha ricompensato di tutto”. Il piccolo Giorgio sarebbe nato circa una settimana fa. Al post di Alessi, non sono però mancate le critiche e commenti di diversi utenti.

Chi è Sandra, la compagna di Roberto Cavalli

Sandra è la compagna di Roberto Cavalli, ed è una ex modella svedese, che è stata anche proclamata come la donna più bella di Svezia del 2006. Nata a Ystad, il 17 febbraio 1985, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda a 14 anni, notata da una agenzia francese.

Dopo aver fatto il debutto da modella, ha ottenuto il contratto ufficiale a 16 anni. Nel corso della sua carriera ha collezionato diversi titoli, come Miss Salmin – il primo ottenuto – ma anche Miss UE o ancora Miss World Bikini Model.

Nonostante il suo cognome di nascita sia Nilsson, è conosciuta come Sandra Bergman. Ex coniglietta di Playboy America, è stata scoperta proprio da Keith Hefner, il fratello minore di Hugh. L’ex modella sa parlare ben tre lingue (svedese, inglese e danese), e nel 2015 ha ricevuto un’isola in dono da Roberto Cavalli, dal prezzo di 2,2 milioni di sterline.

La storia d’amore oltre le critiche

Classe 1940 lui, classe 1985 lei: ciononostante, la coppia è sempre stata affiatatissima, e lo è da più di quindici anni. Nonostante 45 anni di differenza, l’amore è sempre andato oltre le critiche e hanno saputo costruire un legame solido e stabile, tanto da decidere di mettere al mondo un figlio. I gesti di affetto non sono mai mancati: quando Cavalli è stato ricoverato in ospedale nel 2019, Sandra è stata al suo fianco in ogni momento.

Quanti figli ha Roberto Cavalli

Roberto Cavalli, dopo la nascita di Giorgio, è padre di sei figli. Dal primo matrimonio con Silvanella Giannoni (anno 1964) sono nati Tommaso e Cristiana, mentre Robert, Rachele e Daniele sono nati dalle seconde nozze con Eva Maria Düringer, con cui si era unito in matrimonio nel 1980.