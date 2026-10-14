Tale e Quale Show, pagelle 14 ottobre: Geppi e il dissing a Vannacci (8), Jasmine alza la voce (5)

A Tale e Quale Show, Geppi Cucciari conquista tutti con la sua ironia, la figlia di Al Bano delude ancora e Malgioglio continua la guerra fredda con Elettra Lamborghini

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IPA Geppi Cucciari

Quarto appuntamento con Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti. Una puntata caratterizzata da esibizioni altalenanti, tra imitazioni convincenti e performance decisamente meno riuscite. A movimentare la serata ci pensa Geppi Cucciari, quarta giudice d’eccezione, che porta una ventata di ironia e qualche frecciata pungente. Intanto, Cristiano Malgioglio continua a mantenere le distanze da Elettra Lamborghini, alimentando una tensione che sembra tutt’altro che risolta. Ecco le nostre pagelle, tra promossi e bocciati

Geppi Cucciari e la frecciata a Vannacci, voto 8

Vladimir Randazzo veste i panni di un egocentrico Elton John, Malgioglio storce il naso e Geppi Cucciari ne approfitta per regalare il momento più irriverente della serata di Tale e Quale Show. Prima prende di mira il giudice e il suo improbabile omaggio a Sophia Loren: “Porta una foto di Sophia Loren che si starà toccando fortissimo perché sembra una serata in ricordo e, invece, ringraziando Iddio, vive e lotta insieme a noi”. Poi arriva la stoccata, di quelle che fanno rumore, quando Alessandro Siani chiede di mettere vicino Randazzo e Cristiano con i loro improbabili costumi: “Vedere questa immagine prima delle 23, poteva non vedersi a quest’ora”, dice la comica sarda. Il riferimento sembra essere alla proposta contenuta nel programma di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci, che vorrebbe estendere fino alle 23 la fascia protetta per vietare ai minori contenuti televisivi ritenuti “genderisti/omosessualisti”. Una frecciata politica confezionata con l’ironia di chi sa colpire senza bisogno di alzare la voce. Schietta, mordace e con tempi comici impeccabili.

Max Paiella rosica per i voti degli altri concorrenti, voto 8

Max Paiella rosica. E, diciamolo, ha tutte le ragioni per farlo. In un confessionale, l’artista si toglie qualche sassolino dalla scarpa e punta il dito contro il sistema di votazione di Tale e Quale Show, che permette ai concorrenti di regalarsi a vicenda cinque punti extra. Peccato che, a quanto pare, più che il talento a fare la differenza siano amicizie, simpatie e piccoli giochi di squadra. “E a me non vota mai nessuno”, osserva amaramente. Come dargli torto? Perché se il programma dovrebbe premiare le imitazioni migliori, trasformare il voto in una gara di popolarità rischia di penalizzare proprio chi meriterebbe qualche punto in più. Paiella rosica, certo, ma almeno ha il coraggio di dirlo. E forse dalla prossima edizione sarebbe il caso di mandare in pensione questo meccanismo, sostituendolo con qualcosa di più meritocratico.

Jasmine Carrisi alza la voce ma resta una delusione, voto 5

Nei panni di Britney Spears, Jasmine Carrisi tira fuori una grinta che finora sembrava aver lasciato nel camerino. Peccato che la determinazione si faccia sentire più nel battibecco con Cristiano Malgioglio che durante l’esibizione. “Io non avrò guardato bene Britney, ma anche tu non hai guardato bene Sophia Loren”, replica al giudice, prendendo di mira il suo look. Una risposta pungente, decisamente più riuscita della performance.

Poi rivela che Al Bano “è contento della mia crescita perché sa che per me è molto difficile stare qui”. Tutto molto commovente, ma il talento? Ricordavamo una Jasmine bambina che cantava accanto al padre e prometteva bene. Evidentemente, crescendo, qualcosa si è perso per strada. Dopo quattro puntate continua ad essere stonata e inadeguata. Ci aspettavamo decisamente di più.

Forse sarebbe il caso di seguire il consiglio di Malgioglio e provare a studiare recitazione. Chissà che il suo vero talento non si nasconda altrove. Perché, almeno per ora, il canto non sembra proprio essere la sua strada.

Malgioglio snobba Elettra Lamborghini, voto 6

E proposito di Britney Spears, Cristiano Malgioglio giudica negativamente il testo di Baby One More Time, menzionato una ripetizione spropositata della parola Baby. Elettra Lamborghini interviene per ricordargli che la povera Jasmine Carrisi non ha certo scritto il brano. Non contenta, sfodera il cellulare e mostra i numeri degli streaming della canzone, giusto per rinfrescare la memoria al collega. Del resto, parliamo del singolo che ha lanciato la Principessa del Pop. Non proprio dell’ultima hit dimenticabile. Malgioglio, però, non raccoglie la provocazione e preferisce il silenzio. Snobbando così l’ereditiera. Tra i due continua a tirare aria di guerra fredda e, anche questa settimana, nessun segnale di disgelo. Altro che Baby One More Time: qui siamo a Oops!… We Fight Again.

Meno male che c’è Anna Pettinelli, voto 8

Diciamolo senza troppi giri di parole: l’ingaggio di Anna Pettinelli si sta rivelando una delle intuizioni più felici di questa edizione di Tale e Quale Show. Non sarà sempre impeccabile nelle imitazioni ma chi se ne importa quando riesce a regalare siparietti irresistibili e performance deliziosamente trash con Zia Malgy? La speaker radiofonica ha capito perfettamente come funziona il programma: un pizzico di autoironia, una generosa dose di faccia tosta e quel caos che, nelle giuste quantità, rende tutto più divertente. E il bello deve ancora venire. Per la prossima puntata, infatti, gli autori hanno deciso di affidarle nientemeno che Freddie Mercury. Sì, proprio lui, la grande voce dei Queen. Un’impresa che sulla carta sembra impossibile, ma che promette già di diventare uno dei momenti più memorabili della stagione. Non resta che preparare i popcorn.

La gaffe di Maddalena Corvaglia, voto 5

“Meno male che vivo in Spagna e non lo conosce nessuno…”, commenta Maddalena Corvaglia riferendosi a Cristiano Malgioglio. Carlo Conti prova immediatamente a metterci una pezza: “Non lo dire che in Spagna non lo conosce nessuno…”. Per fortuna il diretto interessato non sente, ma la gaffe è ormai servita. L’ex Velina, che da qualche anno vive a Palma di Maiorca con la figlia Jamie, sembra infatti ignorare che Malgioglio qualche incursione nella televisione spagnola l’abbia fatta eccome. Certo, non è popolare quanto Raffaella Carrà o Sophia Loren, ma nel 2019 è stato ospite di Supervivientes e nel 2022 ha persino scatenato un putiferio per aver definito Chanel Terrero, rappresentante della Spagna all’Eurovision, una versione discount di Jennifer Lopez. Una battuta che aveva fatto infuriare gli spagnoli, costringendolo poi alle scuse. Insomma, magari nella Penisola Iberica non lo conosceranno proprio tutti, ma forse qualcuno se lo ricorda fin troppo bene.

Chi ha vinto la quarta puntata di Tale e Quale Show 2026, la classifica

La quarta puntata di Tale e Quale Show 2026 è stata vinta da Andrea Perroni, che ha emozionato tutti con il suo toccante omaggio a Gino Paoli. I social continuano invece a premiare Roberta Morise, Selma e Vladimir Randazzo, ai quali sono andati rispettivamente uno, tre e cinque punti extra. Di seguito la classifica completa della serata con ben due ex aequo:

1. Andrea Perroni – Gino Paoli

2. Selma – Gloria Gaynor

3. Anna Pettinelli – Nada

4. Paola Perego – Patty Pravo

5. Flavio Insinna & Gabriele Cirilli – Gilbert Becaud & Alvaro Vitali

6. Vladimir Randazzo – Elton John

7. Stefano Meloccaro – Umberto Tozzi

8. Roberta Morise – Dua Lipa / Max Paiella – Mahmood

10. Maddalena Corvaglia – Emma / Jasmine Carrisi – Britney Spears