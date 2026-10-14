Tale e Quale Show, le imitazioni della quarta puntata e il ruolo chiave di Geppi Cucciari

Nuova puntata e nuove imitazioni per Tale e Quale Show, con Carlo Conti sempre alla guida e la giuria che si arricchisce del carisma di Geppi Cucciari

IPA Geppi Cucciari

Per il pubblico di Rai1, l’appuntamento del mercoledì sera è di nuovo con Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti, giunto ormai alla sedicesima edizione, torna il 14 ottobre con la quarta puntata e come ogni volta promette allegria, buonumore e tante risate. Merito di un cast preparato e coinvolgente, ma anche della giuria quest’anno rinnovata in buona parte, con Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani a commentare e valutare le esibizioni, affiancati nella nuova puntata da Geppi Cucciari.

Sul fronte degli ascolti, il talent delle imitazioni è stato più che convincente piazzandosi sempre come leader della prima serata nonostante lo spostamento dal venerdì, dove era sempre stato collocato in passato, al mercoledì sera. Segno che il format piace ancora e che, nonostante gli anni e le edizioni passate, non accusa stanchezza.

Per ora è Selma, con il suo talento canoro, ad avere la meglio sugli altri concorrenti, seguita a ruota da Roberta Morise. Ma le due devono stare molto attente, perché nella puntata del 7 ottobre si è imposta la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: questo significa che non è il caso di sedersi sugli allori perché la gara è ancora aperta e che può succedere di tutto.

Le imitazioni della quarta puntata

Sarà la nuova puntata quella destinata a vedere ribaltarsi la classifica? Per ora la promessa è quella di performance coinvolgenti per il pubblico e sfidanti per i concorrenti. Sul palco vedremo:

Insomma un mix di esibizioni diverse ma calibrate, capace di mescolare interpreti che hanno fatto la storia della musica italiana e internazionale e nomi emergenti ma già amatissimi. Una strategia vincente per tenere incollata allo schermo tutta la famiglia, magari cantando le canzoni insieme ai concorrenti. Ad accompagnare le esibizioni c’è uno straordinario corpo di ballo con le coreografie di Fabrizio Mainini, mentre tutte le performance sono dal vivo, arrangiate da Pinuccio Pirazzoli.

Il ruolo di Geppi Cucciari

Per i concorrenti non è semplice soddisfare le aspettative del pubblico ma soprattutto quelle della giuria, che per la quarta puntata si arricchisce del carisma e dell’ironia di Geppi Cucciari. La comica è nota per essere una che non le manda a dire, come ha dimostrato di recente quando ha risposto al giornalista che le ha domandato se le attrici avessero una “data di scadenza”. Con una lunga carriera di attrice e conduttrice alle spalle, ha tutte le carte in regola per giudicare il valore di una performance e non farà mancare i suoi pareri pungenti, o almeno questo è ciò che tutti si aspettano. Un valore aggiunto a uno show già di per sé riuscitissimo e che migliora con il passare del tempo. Anche la nuova puntata di Tale e Quale Show si preannuncia imperdibile.