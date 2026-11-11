Tale e Quale Show, le imitazioni della penultima puntata (con un ospite speciale)

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IPA Carlo Conti conduce "Tale e Quale Show"

Dopo una settimana di attesa, Tale e Quale Show torna con una nuova puntata e con una carrellata di imitazioni tutte da scoprire. Carlo Conti ritrova il mercoledì sera di Rai 1 con gli undici concorrenti in gara, pronti a cimentarsi con alcuni dei nomi più conosciuti della musica italiana e internazionale.

E questa volta arriva anche Leonardo Pieraccioni, ospite speciale che si aggiunge per una sera a Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio.

Quella di stasera, 11 novembre, è una puntata importante per il programma, ormai vicino alla finale. La classifica resta aperta e i concorrenti hanno ancora un’occasione per guadagnare posizioni e provare a conquistare il titolo di Campione di Tale e Quale Show 16.

“Tale e Quale Show”, le imitazioni della puntata

Anche questa settimana il palco di Tale e Quale Show si prepara a trasformarsi in un vero e proprio viaggio nella musica. Gli undici concorrenti sono chiamati a misurarsi con artisti molto diversi tra loro, mettendo alla prova ancora una volta voce, presenza scenica e capacità di immedesimazione.

Tra le trasformazioni più attese c’è quella di Jasmine Carrisi, che questa volta veste i panni di Madonna, una delle popstar più iconiche di sempre. Maddalena Corvaglia si confronta invece con Marcella Bella, mentre Roberta Morise rende omaggio a Mia Martini, voce immortale della musica italiana.

Cambio di registro per Paola Perego, che si cimenta con Iva Zanicchi, mentre Anna Pettinelli lascia spazio a una trasformazione decisamente particolare: quella di Jessica Rabbit.

Selma, attualmente in testa alla classifica generale, deve invece difendere il proprio primato interpretando Whitney Houston. Un’altra grande voce internazionale per la concorrente che ha sempre lasciato a bocca aperta giuria e pubblico con le sue esibizioni.

Dopo la vittoria della scorsa settimana nei panni di Bruno Lauzi, Stefano Meloccaro torna sul palco con una nuova sfida: questa volta interpreta Pippo Franco.

Max Paiella si misura con il repertorio di Michele Zarrillo, mentre Andrea Perroni porta in scena i Gipsy Kings. Per Vladimir Randazzo, invece, è il momento di ricordare Domenico Modugno, un artista che ha lasciato un segno importante nella storia della canzone italiana.

Non mancano poi le incursioni nella comicità e nel mondo delle fiabe. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli sono pronti a cimentarsi in una nuova trasformazione di coppia: i due vestono rispettivamente i panni di Fiona e Cenerentola, dando vita a un confronto fiabesco.

Leonardo Pieraccioni ospite speciale a “Tale e Quale Show”

A raggiungere Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio in questa penultima puntata arriva Leonardo Pieraccioni, ospite speciale della serata. L’attore e regista toscano, amico di vecchia data di Carlo Conti, porta così il suo punto di vista sulle esibizioni dei concorrenti in una puntata in cui ogni voto può diventare importante per la classifica.

I tre giudici fissi e Pieraccioni, come sempre, sono chiamati a valutare le interpretazioni, considerando la somiglianza con gli artisti originali e la capacità di riprodurne voce e atteggiamenti. Anche il pubblico da casa può partecipare alla gara e sostenere i propri concorrenti preferiti attraverso i profili social ufficiali della trasmissione, su Instagram, Facebook e X.

Quando e dove vedere “Tale e Quale Show”

L’appuntamento con la penultima puntata di Tale e Quale Show è per questa sera, mercoledì 11 novembre. La trasmissione inizia alle 21.30 su Rai 1. Chi preferisce seguire la puntata in streaming può farlo su RaiPlay, la piattaforma della Rai, dove è possibile anche recuperare gli appuntamenti precedenti.