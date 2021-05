Tony Dallara, chi è la figlia Lisa che lo ha fatto commuovere in tv

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

“Per la famiglia mi commuovo sempre”. Queste le parole di Tony Dallara per la figlia Lisa, intervenuta nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno per mandare un tenero messaggio al papà, presente in trasmissione in compagnia della moglie Patrizia.

Lisa Lardera non è solo la figlia di Tony Dallara, ma è una donna affermata e dalla lunga carriera. Da anni è Senior Sales Account per il marchio Gucci, dopo alcuni anni trascorsi a prestare la sua professionalità ad altri grandi brand, come Moncler e Dolce&Gabbana.

Un rapporto stretto, quello di Lisa con il padre, che ha spesso confessato di essere molto geloso di lei e di sua sorella Natasha. La parte più protettiva del celebre genitore non le ha comunque impedito di fare carriera, affermandosi nel mondo dei brand di lusso come sales account.

Se la sorella Natasha ha deciso di proseguire la sua vita a New York, Lisa ha invece scelto di fermarsi in Italia e di far crescere il suo percorso in quel di Milano, dove lavora ormai da lungo tempo.

L’estro artistico del papà, al secolo Antonio Lardera, non ha saltato una generazione e si è manifestato anche in Lisa, che con lui condivide la grande passione per la musica. La Lardera è anche una ballerina provetta, proprio come ha dichiarato Tony: “Condividiamo l’amore per la musica ma lei è anche una straordinaria ballerina di flamenco”.

Intervenuta a Oggi è un altro giorno appena prima dell’intervista di Justine Mattera, Lisa ha fatto sciogliere suo padre in lacrime: “Questi pochi secondi non bastano per dirvi quanto vi sono grata per quello che avete fatto per me. Siete una fonte d’ispirazione e d’amore”.

La commozione ha travolto tutto il pubblico e gli ospiti di Serena Bortone: “Quando parlo della mia famiglia è sempre così. Ho fatto tutto per la mia famiglia. La mia parola d’ordine è stata questa: lo faccio per la mia famiglia, per mia moglie e per le mie bambine”.

Della vita privata di Lisa si sa pochissimo, mentre si conoscono i suoi passi professionali compiuti nel mondo della moda. Il suo messaggio per i genitori è arrivato forte e chiaro. Il loro apporto è stato ed è ancora fondamentale, come genitori e come punti di riferimento di una vita intera.