Ospite di "Domenica In", Tony Dallara ha rivelato di essere stato in come per due mesi. E, con la sua esibizione, ha commosso Mara Venier

Fonte: IPA/GettyImages Mara Venier e Tony Dallara

Momenti di commozione a Domenica In. Nella puntata del 21 gennaio, è arrivato sul palco anche Tony Dallara, indimenticabile interprete di Romantica. Nel salotto di Mara Venier, l’87enne cantante ha rivelato per la prima volta di aver avuto gravi problemi di salute: ma nonostante i due mesi di coma alle spalle, si è esibito con la classe che da sempre lo contraddistingue. Costringendo la padrona di casa, visibilmente commossa, a fermare la diretta per qualche minuto.

Domenica In, Mara Venier in lacrime per Tony Dallara

Domenica In si prepara con largo anticipo all’avvio del Festival di Sanremo 2024: in occasione della kermesse canora, prevista dal 6 al 10 febbraio, Mara Venier ha voluto in studio alcuni dei più grandi nomi della musica italiana. Una puntata speciale, quella del 21 gennaio, che ha visto ospiti – tra gli altri – Al Bano, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte e Scialpi. Accanto a loro, anche Tony Dallara, indimenticabile interprete di Romantica. Proprio il cantautore 87enne, è stato al centro di uno dei momenti più emozionanti della diretta, a cui non ha potuto resistere nemmeno Mara Venier.

Quando è arrivato il momento per Tony di esibirsi, la conduttrice gli ha chiesto con delicatezza se si sentisse in condizione di cantare: “È tanto che non canti?” ha sussurrato. “Sette mesi fa ho cantato perché ho avuto qualche problemino…” ha risposto il cantante, a cui la Venier ha prontamente replicato: “Qualche problemino?! Sei stato due mesi in coma”. Una rivelazione che ha colto di sorpresa tanto i presenti in studio, quanto il pubblico a casa: nessuno era infatti a conoscenza delle condizioni di salute di Tony Dallara, che ha comunque deciso di regalare al pubblico una performance sulle note dei suoi grandi successi.

Nel corso della diretta, l’interprete ha infatti intonato Romantica e Come prima, due delle sue hit più celebri. Un’esibizione che ha particolarmente colpito Mara Venier, che non è riuscita a trattenere le lacrime: “Scusatemi, scusatemi davvero mi sono commossa. Per favore, mandate un filmato” ha quindi chiesto la presentatrice dando le spalle al pubblico e cercando di nascondere la commozione. Un momento inaspettato, ma che non ha sicuramente lasciato indifferenti i telespettatori, che da sempre ammirano la grande sensibilità della Venier. Estremamente spontanea anche nelle sue reazioni in diretta, la presentatrice ha nuovamente invitato Dallara nel suo studio, per intervistarlo, probabilmente, la prossima domenica.

Domenica In, chi è Tony Dallara

Classe 1936, Tony Dallara è il nome d’arte di Antonio Lardera. Considerato uno dei più grandi interpreti della canzone italiana, e particolarmente attivo tra gli anni ’50 e ’60, ha vinto il Festival di Sanremo nel 1960 con il brano Romantica, cantato in coppia con Renato Rascel. Nel suo repertorio, anche altri brani di successo come Ti dirò, Come prima, Bambina Bambina e Brivido blu. Ritiratosi dalle scene musicali all’inizio degli anni ’70 per dedicarsi alla pittura, è successivamente tornato ad esibirsi con concerti e tour. All’attività di cantante, ha anche affiancato diverse apparizioni in Radio e sul piccolo schemo. L’ultima in ordine di tempo, è proprio quella nella puntata del 21 gennaio di Domenica In, in cui ha rivelato i problemi di salute che lo avevano tenuto lontano dai riflettori negli ultimi anni.