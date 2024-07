Temptation Island: la rinascita di Jenny e la pungente vendetta di Tony

La terza puntata di Temptation Island condivide qualcosa con la bibliografia di Fëdor Dostoevskij: L’idiota come protagonista. La felice coincidenza letteraria ci è offerta da Tony Renda, appassionato di letteratura, che si era già presentato come il Mr. Jekyll e Mr. Hyde (sarebbe Dottor Jekyll ma non pretendiamo troppo) di Catania. Avevamo pensato (ingenui) che il peggio lo avesse già dato durante i primi 20 minuti dall’inizio dalla trasmissione, ma no, al peggio non c’è mai fine e nel corso della terza puntata del dating show, il rampante deejay ultraquarantenne ha offerto alla dolce fidanzata Jenny uno spettacolino desolante.

Jenny sceglie di prendere la propria vita in mano

Jenny Guardiano ha 26 anni, molti dei quali perduti dietro a un uomo prepotente ed egocentrico (a giudicare da quel che abbiamo visto in televisione, ovvio). Innamorata e con i classici prosciutti sugli occhi, ha messo da parte la propria libertà per compiacere l’uomo che le sta al fianco. Ha rinunciato alle tipiche esperienze da ventenne, alle feste con gli amici, alle vacanze in comitiva, alla possibilità di scoprire chi è e chi vuole diventare. Serviva un reality in visione nazionale per capire che quella in cui stava, più che una relazione era una prigione.

Forte dell’appoggio delle altre ragazze sull’isola, che (girl power!) le hanno ricordato quanto sia bella, intelligente, sveglia, preziosa e chi più ne ha più ne metta, Jenny ha smesso di preoccuparsi di quel che potrebbe pensare Tony e ha iniziato a fare quel che le pare. Ha sfilato tra i tentatori, indossato vestiti seducenti e ballato fino all’alba. “Lui mi ha fatto credere di essere un errore che cammina” ha confessato durante il falò. “Mi ha fatto sentire piccola” ha compreso, ma oggi “non ha più intenzione di farsi trattare così”. È dunque pronta a voltare pagina e costruire una nuova vita libera dalle grinfie di Mr. Jekyll? Purtroppo, no. I prosciutti restano ancora ben saldi e lei dichiara che “il sentimento non è spento”.

La pungente vendetta di Tony

I video della nuova Jenny sono stati prontamente mostrati a Tony nel pinnettu. Lui, tra il biasimo dei compagni di gara – tutti tranne l’ancor più incorreggibile Lino – ha ribadito che, se impedisce alla fidanzata di indossare abiti troppo succinti, è “per proteggerla”, perché lui “più grande, sa come va il mondo”. Pronto, patriarcato? Non contento, sottolinea come rinunciare a una minigonna non sia poi così grave, considerato che lui per stare con lei ha rinunciato alle feste in barca circondato da altre donne.

Cosa succede nella scena successiva? Si vede Tony brindare “alle donne, alle feste, alle barche, alla bella vita”. A bordo di una barca in mezzo al mare, con in mano una bottiglia di champagne e circondato, per lo appunto, esclusivamente da belle donne in bikini. Un gesto immaturo? Ma certo che no, Tony è solo confuso. Poverino, deve decidere se uscire da single e fare la bella vita o, visto che ormai i 42 anni si avvicinano, accontentarsi dell’a dir poco splendida Jenny e mettere, finalmente, la testa a posto.