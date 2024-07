Giulia De Lellis e Tony Effe, “scenata di gelosia al matrimonio di Cecilia e Ignazio”

Fonte: IPA Giulia De Lellis e Tony Effe si frequentano da giugno 2024

Giulia De Lellis è stata indubbiamente grande protagonista al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. L’invitata più chiacchierata di uno degli eventi più attesi dell’estate: la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser si sono giurati amore eterno dopo una lunga relazione sbocciata al Grande Fratello Vip nel 2017. Giulietta ha attirato l’attenzione prima per il suo abito rosa, con mutande in bella vista e più adatto ad un aperitivo in spiaggia che ad un evento del genere, e poi per la presenza dell’ex fidanzato storico Andrea Damante. Non solo: stando alle ultime indiscrezioni, la 28enne avrebbe fatto chiacchierare pure per via della sua ultima liaison con Tony Effe, anche lui tra gli ospiti di Cechu e Nacho, al quale la De Lellis avrebbe fatto una vera e propria scenata di gelosia.

La lite tra Giulia De Lellis e Tony Effe al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Secondo una segnalazione riportata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ci sarebbe stato un momento di tensione tra Giulia De Lellis e Tony Effe, che si frequenterebbero da qualche settimana. “La De Lellis ha litigato con una perché era nascosta a fumare con Tony – ha spifferato una fonte, a quanto pare una persona presente all’evento – Ha fatto una scenata da pazza a lui“. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati che per il momento non si sono neppure pronunciati sul loro legame, che starebbero cercando di vivere con grande discrezione nonostante siano stati di recente sorpresi a Napoli dai paparazzi di Chi.

Durante il sì di Cecilia e Ignazio Tony Effe ha cantato la sua ultima hit estiva, Sesso e samba, insieme a Belen Rodriguez e poi ha intonato Gli ostacoli del cuore, celebre canzone di Elisa e Ligabue. In una storia condivisa su Instagram da Giulia si vede la De Lellis che canta a squarciagola il brano eF alla strofa “Quante cose non sai di me” indica con un dito proprio Tony. Che, per tutta risposta, ha postato sul suo account, alla fine della festa, lo stesso verso di quel pezzo. Per molti un messaggio evidente alla nuova fiamma.

In più Giulia è stata fotografata con addosso la giacca di Tony Effe anche se pare che la De Lellis abbia “scelto un tavolo lontano da Tony Effe perché c’era Damante e non ha voluto creare caos”. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono rimasti in buoni rapporti nonostante i tradimenti di lui e i frequenti tira e molla che hanno fatto sognare i più romantici.

Perché Giulia De Lellis è stata invitata al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Giulia De Lellis era presente al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser perché è stata una delle prime a capire il sentimento tra i due. La sorella di Belen e l’ex ciclista si sono conosciuti alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, nel 2017, dove tra i concorrenti figurava anche la De Lellis, che ha subito instaurato un rapporto d’amicizia con Ignazio e l’ha aiutato nella Casa più spiata d’Italia a conquistare Cecilia (all’epoca fidanzata con Francesco Monte).

Nel corso degli anni non sono mancate delle tensioni, soprattutto quando Giulia ha iniziato a frequentare Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen e uno dei migliori amici di Jeremias Rodriguez (tra l’altro testimone di nozze di Cecilia). Ma col tempo l’amicizia è andata avanti tanto che la De Lellis è stata l’unica concorrente di quella edizione del GF Vip a presenziare al grande giorno di Cecilia e Ignazio.