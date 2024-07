Giulia De Lellis, il look al matrimonio di Cecilia Rodriguez non convince: la polemica

Fonte: Getty Images Giulia De Lellis

Domenica 30 giugno si sono sposati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. In una giornata da favola, piena di musica e di invitati, la coppia ha coronato il proprio amore nella Tenuta Artimino, vicino a Prato. Un evento super vip che ha visto la presenza di ospiti famosi a partire da Belen, testimone e sorella della sposa, oltre a tutti gli amici. Tra gli invitati anche Giulia De Lellis, che ha conosciuto Cecilia e Ignazio al Grande Fratello Vip, proprio dove la coppia si è innamorata. Il suo look però ha destato qualche perplessità.

Giulia De Lellis: l’abito prendisole al matrimonio di Cecilia Rodriguez

Per le nozze nel cuore della campagna Giulia De Lellis ha scelto un vestito particolare, del colore di un drink in spiaggia, rosa fenicottero. Lungo, scollato e completamente trasparente nella parte inferiore. L’influencer ha abbinato un paio di slip dello stesso colore, per creare un effetto vedo-non vedo.

Uno “sheer dress“, abito trasparente, da fatina dell’estate, con l’allacciatura al collo, un paio di braccialetti scintillanti e una clutch trapezoidale ovviamente rosa. Capelli sciolti, make up luminoso, il look faceva risaltare l’abbronzatura.

Ma per molti era semplicemente fuori luogo. Anche se si trattava di una cerimonia civile, non in chiesa e all’aperto, era comunque un matrimonio, un’occasione che prevede una certa eleganza e formalità. L’abito di Giulia De Lellis è stato definito da molti “un prendisole”.

Ma non solo. C’è chi ha accusato la De Lellis di voler rubare la scena alla sposa con un colore così acceso o tentare una mise eccentrica per finire al centro dell’attenzione, posto che lo sarebbe stata comunque per la presenza alla festa del suo ex fidanzato storico, Andrea Damante, e di Tony Effe, con cui è stata avvistata (e che le ha dato la sua giacca a un certo punto della nottata).

Qualcuno difende Giulia De Lellis che, nel bene o nel male, è sempre se stessa. Ma la maggior parte dei commentatori trova quell’abito completamente inadeguato all’occasione, anche a confronto con la raffinata sobrietà del vestito da sposa di Cecilia Rodriguez.

Tra le critiche però c’è anche chi difende lei e la sua scelta.

Come vestirsi a un matrimonio all’aperto di sera?

Per una cerimonia civile all’aperto come il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è (quasi) tutto concesso. Sono trendy ed elegantissimi gli slip dress, lunghi abiti in seta o raso, oppure un evergreen, il pizzo, anche se forse si sposa più con le cerimonie diurne. Sono tornate di moda anche le jumpsuit, tute eleganti monocolore, e i monospalla. Per quanto riguarda i colori: se l’evento è la sera, meglio nuance tendenti allo scuro, senza mai arrivare al nero: blu notte, blu navy, blu di Prussia, blu oltremare, celeste, verde bosco, champagne, marron glacé sono le tonalità più indicate.

Meglio scegliere il lungo, dato l’orario, ma le regole universali del dress code matrimoniale e del buon gusto non vietano di indossare un abito corto o uno spezzato, gonna e top. In generale il buon gusto sconsiglia i vestiti troppo scollati, troppo trasparenti, con spacchi o scollature esagerati e troppo sgargianti. Giulia De Lellis con il suo abito rosa è riuscita a infrangere tutte queste indicazioni insieme. Ma alla fine ci piace anche così: che senso hanno i matrimoni vip se non si può chiacchierare degli outfit?