Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, la dolce attesa condivisa: preparano insieme la borsa per il parto

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, amiche inseparabili e ora anche compagne di pancia, sono entrambe incinta e in procinto di diventare mamme di due femminucce. Tra risate, consigli e preparativi, le due influencer stanno affrontando uno dei momenti più delicati (e belli) della maternità con la complicità che solo un’amicizia profonda sa regalare. E mentre si avvicina il grande giorno, le vediamo insieme, immortalate in uno scatto tenerissimo mentre preparano la mommy bag: quella borsa che ogni mamma sa quanto sia più di un semplice bagaglio.

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, insieme in gravidanza

C’è qualcosa di profondamente tenero – e potentemente femminile – nel preparare la borsa per il parto con l’aiuto di un’amica del cuore. Se poi quella borsa la stai riempiendo insieme alla tua “sorella per scelta”, con cui condividi non solo il passato da influencer e reality, ma anche lo stesso stato d’animo, la stessa emozione, lo stesso pancione… il momento diventa magico. È quello che sta accadendo tra Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, entrambe incinta e ormai agli sgoccioli delle rispettive gravidanze.

In un tenerissimo scatto condiviso da Ignazio Moser, compagno di Cecilia e futuro papà della piccola Clara Isabel, le due influencer appaiono insieme, intente a preparare quella famosa mommy bag, ovvero il borsone con tutto il necessario da portare in ospedale in vista del grande giorno. Un gesto intimo, pratico e simbolico al tempo stesso, che racconta quanto le due donne siano unite anche fuori dai riflettori, in un momento di passaggio così potente come quello della maternità.

Due bimbe in arrivo e un’amicizia che sa di casa

Giulia, che aspetta la piccola Priscilla dal compagno Tony Effe, e Cecilia, in dolce attesa della sua prima figlia con Ignazio Moser, hanno voluto affrontare i momenti più emozionanti della gravidanza fianco a fianco. Dalle chiacchiere su cosa mettere in valigia alla scelta dei body più morbidi, dalle salviette all’olio di mandorle: tutto sembra più leggero se fatto insieme.

La foto, diventata virale in poche ore, immortala un momento di quotidianità che ha conquistato i fan delle due influencer: un grande letto, tanti vestitini da neonata sparsi ovunque, e loro due, sedute e sorridenti, con il pancione bene in vista. Un’immagine vera, senza filtri, che racconta quella complicità tutta femminile che va oltre gli eventi mondani e le campagne beauty.

Ignazio, nel condividere la scena, ha commentato con una frase semplicissima: “Tutto pronto”. Poche parole che bastano a sciogliere il cuore. Il tempo stringe, e anche se non è stata ancora resa pubblica la data presunta del parto, i corpi e i sorrisi di delle due parlano chiaro: le bimbe sono in arrivo.

Giulia De Lellis: una gravidanza cercata, voluta e difesa

Nonostante la visibilità e l’esperienza sui social, Giulia De Lellis ha scelto di proteggere la sua gravidanza, raccontandola a modo suo e con i suoi tempi. Nei giorni scorsi ha spiegato di voler mantenere la riservatezza su dettagli come i chili presi o le settimane esatte di gestazione. “Non voglio influenzare nessuno, e poi mi crea ansia” ha detto con la consueta sincerità che da anni conquista il suo pubblico.

Giulia non ha nascosto che questa maternità sia stata fortemente voluta, soprattutto da Tony Effe: “Fosse stato per lui, già dopo due o tre mesi insieme avremmo avuto un bambino”. Lei ha preferito aspettare, fare spazio, sistemare alcune cose della vita pratica e poi iniziare a provarci. E oggi, mentre si avvicina il momento del parto, Giulia appare serena, luminosa, e più consapevole che mai.

L’influencer ha anche lanciato una frecciatina – neppure troppo velata – a chi avrebbe cercato di svelare pubblicamente la notizia della sua gravidanza prima che fosse lei stessa a comunicarlo: “Trovo sgradevole che certe informazioni personali vengano trattate con così poca delicatezza. Il fatto di essere personaggi pubblici non giustifica tutto”. Una riflessione che suona come un richiamo al rispetto, soprattutto quando in gioco ci sono la maternità e la sfera più privata di una donna.