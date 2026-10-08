Pino Insegno fa ironia su Robert Pattinson a Reazione a Catena: “Qui andiamo su Twilight”

IPA Pino Insegno

Come ogni sera, anche l’8 ottobre torna l’appuntamento con Reazione a Catena e Pino Insegno. I Mici Amici sono i campioni in carica e se la vedono con i Pupi, chiamati a mettergli i bastoni tra le ruote. Il terzetto di ingegneri torinesi, composto da Jacopo, Francesco e Federico, ha sicuramente dalla sua la simpatia ma forse meno la fortuna. Qualche incertezza, qualche inciampo, non riescono a imporsi e a strappare lo scettro della puntata. Anche Giovanna, Elisa e Francesco hanno le loro difficoltà soprattutto sul finale quando, dopo una gara senza troppi intoppi, vedono sfumare il montepremi.

Cosa è successo durante Reazione a Catena

I Mici Amici sono campioni in carica da appena una sera: devono il loro nome alla loro passione per i felini, anche se uno di loro tre è allergico. I Pupi non hanno svelato i dettagli dietro al loro nome: “Così veniamo chiamati al lavoro”, hanno detto sogghignando ma senza scendere nel dettaglio.

Fatte le presentazioni, si passa alla gara. Caccia alla parola mette in difficoltà entrambe le squadre, che arrancano per mettere insieme le parole mancanti. Si parla di una gara di lumache e infatti la manche prosegue con la stessa lentezza. Sono i campioni in carica alla fine che sbloccano la partita, soprattutto grazie alla capitana Giovanna, e si aggiudicnoa l’en plein partendo con il piede giusto.

Alla Catena Musicale il ritmo continua lento e i Pupi fanno fatica ad imporsi: sono i Mici Amici a indovinare Acqua e Sale di Mina e Celentano e a mettere da parte anche questa fetta di montepremi. La fortuna è dalla loro parte anche durante La sillaba fortunata, ma il vento cambia con la seconda Catena Musicale: Amaro, dei Pinguini Tattici, fa mettere da parte ai Pupi qualche soldino in più anche se la differenza di montepremi tra le due squadre resta tanta. Una piccola vittoria che dà la carica giusta alla squadra che indovina anche la Zip. Con Quando, dove, come, arriva il sorpasso ma dura poco perché anche stavolta primeggiano i Mici Amici, e l’errore degli avversari fa aumentare il vantaggio di montepremi. Aver indovinato la Zot, regala comunque ai Pupi 10 secondi in più, utili per aggiudicarsi 6 parole all’Intesa Vincente. Quando tocca ai Mici Amici, Giovanna nomina un Robert famoso per far indovinare la parola Attore ed Elisa completa con Pattinson. Pino Insegno resta interdetto: “Pensavo De Niro, invece qui andiamo su Twilight“, commenta, sminuendo uno degli attori più importanti di questo momento. Il trio dimostra comunque di avere un’intesa vincente perché porta a casa 8 parole, riconfermandosi campione.

Il finale amaro per i Mici Amici

All’ultima catena iniziano subito i tagli al montepremi e proseguono implacabili: dai 139.000 iniziali passa a soli 1.086. Provano a trovare una parola che colleghi Sospeso e Abbattuto, ma nonostante i ragionamenti non riescono ad arrivarne a capo. Dimezzano ancora il montepremi per avere l’aiuto arrivando a 543 euro. La parola nascosta era Congelato: non sono riusciti a indovinarla ma poco male. Domani avranno comunque l’opportunità di tentare di nuovo, e chissà che non siamo più fortunati.