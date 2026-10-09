Reazione a catena, Pino Insegno stregato dalle Tre di Cuori. E sulle Pappardelle: “Le avevo avvertite”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pino Insegno

Il 9 ottobre 2026 torna in onda Reazione a Catena con una nuova puntata condotta da Pino Insegno. Dopo l’addio delle Pappardelle, la trasmissione è in cerca di nuovi campioni che possano entrare nel cuore del pubblico. In scena la sfida fra I Mici Amici e Le Tre Di Cuori.

Reazione a Catena, le Tre Di Cuori conquistano Pino Insegno

I Mici Amici, campioni in carica di Reazione a Catena, nella puntata del 9 ottobre si sono trovati ad affrontare tre sorelle particolarmente agguerrite: Le Tre Di Cuori. Le tre donne, legatissime e sempre insieme, hanno conquistato Pino Insegno con la loro bravura, realizzando un vero e proprio capolavoro a L’Intesa Vincente.

Una puntata scoppiettante è stata quella andata in scena, con canzoni, balli e battute. Pino Insegno, rapito dalla simpatia delle tre sorelle, ha ballato con la capitana Luigia sulle note di Una Rosa Blu di Michele Zarrillo. Fra una risposta e l’altra le sorelle hanno raccontato una famiglia numerosa e molto unita, fatta di cene, momenti felici e tantissima complicità. Un’affinità che è emersa soprattutto durante L’Intesa Vincente, dove Rosa, Luigia e Franca hanno ricordato moltissimo Le Pappardelle, fra le concorrenti più forti a questo gioco.

Alla fine le tre sorelle sono approdate a L’Ultima Catena con un montepremi di ben 145mila euro. Dopo una serie di risposte perfette, sono incappate in qualche gaffe e hanno deciso di comprare il terzo elemento che, come svelato da Pino Insegno, era “amore”.

A quel punto le Tre di Cuori hanno scelto l’ultima parola, ossia “circondato”. Purtroppo la fortuna non le ha assistite. La soluzione infatti era la parola: “cieco”.

“Siete state comunque state bravissime”, ha concluso il conduttore, dando appuntamento alle tre sorelle per la puntata successiva e una sfida ancora tutta da giocare.

Le parole di Pino Insegno sulle Pappardelle

E se i campioni di Reazione a Catena continuano a cambiare, nessuno ha ancora dimenticato Le Pappardelle. Le tre ragazze fiorentine, amiche sin dall’infanzia e legatissime al loro quartiere, hanno saputo conquistare la simpatia del pubblico, ma anche di Pino Insegno.

Il conduttore, che per 48 puntate le ha accompagnate nella loro avventura nello show di Rai Uno, per la prima volta ha parlato della bufera social che ha travolto le ex concorrenti. Dopo l’addio alla trasmissione infatti Carolina, Francesca e Maria Giulia avevano denunciato di aver ricevuto insulti e minacce sui social, con frasi gravissime e accuse di essere state raccomandate.

Un comportamento gravissimo, quello di alcuni haters, che aveva spinto le tre ragazze a reagire, denunciando quanto accaduto alle autorità competenti. Sulla vicenda è intervenuto anche Pino Insegno che, ospite di Caterina Balivo, ha svelato: “Io ho tolto i social, perché dai solo forza a persone invidiose che possono giudicare gratuitamente un’altra persona. E spero li proibiscano fino a una certa età. A loro dicevo: Non siete abituate, siete giovani attenzione”.