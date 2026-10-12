Le Tre di Cuori vincono ancora a Reazione a Catena e Pino Insegno non si contiene

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pino Insegno

Pino Insegno torna al timone di Reazione a Catena per una puntata scoppiettante in onda il 12 ottobre 2026. Lo show continua a raccogliere il favore del pubblico, grazie soprattutto a concorrenti che sanno far sorridere ed emozionare. Dopo Le Pappardelle, le Tre di Cuori sono diventate le campionesse dello show. Le tre sorelle, grazie a simpatia e spontaneità, hanno saputo stregare i telespettatori e il conduttore.

Reazione a Catena, le Tre di Cuori vincono ancora

Dopo aver vinto numerose puntata, le Tre di Cuori si sono trovate a sfidare le Scioglilingua. Le tre sorelle Rosa, Luigia e Franca sono state presentate, ancora una volta, da Pino Insegno che le ha accolte in modo caloroso nello studio dello show. “Ci avete conquistato con la vostra simpatia e bravura”, ha detto il conduttore di Reazione a Catena.

A sfidare le Tre di Cuori sono arrivate tre logopediste di Torino che per questo hanno scelto di chiamarsi le Scioglilingua. Silvia, Consuelo e Lucrezia hanno immediatamente divertito Insegno, sfidandolo a realizzare uno scioglilingua. Il presentatore ha tentato, fra le risate, ma non è riuscito nella sua impresa, ironizzando.

Le Scioglilingua hanno dato del filo da torcere alle Tre Di Cuori in una partita che, per moltissime manche, ha registrato un pareggio. Alla fine della puntata a decretare il vincitore è stato il gioco dell’Intesa Vincente. Le Tre di Cuori hanno mostrato tutta la loro bravura, vincendo 5 a 3 contro le sfidanti.

Le tre simpatiche sorelle sono arrivate a giocare a L’Ultima Parola con un montepremi di 128mila euro. “Avete fatto un percorso bellissimo”, ha commentato Pino Insegno. Le Tre di Cuori, indecise su quale parola scegliere, hanno deciso di acquistare il terzo elemento, arrivando ad un montepremi di 64mila euro.

Travolgenti e spontanee, le sorelle si sono lasciate andare a risate e battute con Pino Insegno che si è persino seduto accanto a loro nel momento di massima tensione dello show. Sul finale le Tre di Cuori hanno trionfato, indovinando la parola “Barzelletta”. Una vittoria che scatenato le tre sorelle, ma soprattutto Pino Insegno che non è riuscito a trattenere la sua felicità.

Quando finisce Reazione a Catena

Dopo aver intrattenuto il pubblico, fra giochi di parole e il successo delle Pappardelle, Reazione a Catena si prepara a salutare i suoi fan. Lo show condotto da Pino Insegno infatti chiuderà i battenti – per ora – domenica 18 ottobre 2026. Al suo posto, nella stessa fascia oraria, andrà in onda l’Eredità, condotta da Marco Liorni, che tornerà con una nuovissima edizione e tante novità, fra cui due nuove Professoresse.

L’ultima puntata di Reazione a Catena non sarà solo l’occasione per salutare i telespettatori, ma anche un appuntamento imperdibile per chi ha amato Le Pappardelle. Le tre ragazze di Firenze torneranno nel programma di Rai Uno per una sfida speciale e appassionante, guidata, ancora una volta, da Pino Insegno.

“C’è un po’ di nostalgia”, avevano ammesso qualche tempo fa le Pappardelle, parlando della loro esperienza a Reazione a Catena e l’addio alla trasmissione dopo ben 48 puntate in cui erano state imbattute.