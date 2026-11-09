Samira Lui indossa l’abito con le frange ed è stupenda. Gerry la punzecchia: “Povero Luigi!”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti e Samira Lui tornano alla guida de La Ruota della Fortuna in una puntata ricca di colpi di scena, momenti divertenti e tabelloni da scoprire. Il programma di Canale 5 è ormai diventato un punto di riferimento per il pubblico dell’access prime in una sfida appassionante con Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Samira Lui con l’abito con le frange a La Ruota della Fortuna

La settimana di Canale 5 è iniziata, ancora una volta, con l’energia di Gerry Scotti che alla Ruota della Fortuna non si smentisce, portando in studio tutta la sua allegria e simpatia. Ad accompagnare il suo ingresso nello show i Fortuna Six, la band della trasmissione.

Come di consueto il conduttore ha presentato i concorrenti della puntata del 9 novembre 2026. A contendersi la vittoria il campione Marco che in sole quattro puntate ha portato a casa la bellezza di 76.600 euro. “Ha visto la busta da 100mila euro per due volte e nei prossimi anni avrà delle conseguenze notevoli”, ha commentato il presentatore, scherzando.

“Sono contento di quello che ho vinto”, ha ammesso lui. In studio anche gli sfidanti, pronti a giocare intorno alla Ruota: Fabrizia, di professione cuoca nella ristorazione in ospedale, e Agostino, consulente informatico nel settore delle risorse umane.

Poi l’annuncio: “Godiamoci il nuovo stacchetto di Samira”. Come accade ogni lunedì, la showgirl ha svelato il nuovo balletto, questa volta sulle note di Pikito Pikito, la nuovissima canzone di Ricky Martin. Samira ha fatto il suo ingresso in studio con un abito favoloso, caratterizzato da una gonna asimmetrica e lunghissime frange.

Un look che ha conquistato anche Gerry Scotti che, quando la showgirl è arrivata al tabellone, ha scherzato imitando Celentano.

Agostino è il nuovo campione della Ruota della Fortuna

Immancabili gli scambi di battute fra il conduttore e Samira Lui. Fra le più divertenti quella arrivata durante il momento della Locanda Samira. La showgirl ha infatti illustrato la ricetta dei Nuggets di pollo, spiegando che per prepararli bisogna utilizzare il petto di pollo.

“Solo petto di pollo, quindi è perfetto per lei”, ha riso. “No, io mangio la coscia -, ha scherzato Gerry Scotti – E chiamiamoli bocconcini fritti di pollo”.

Non sono mancati, come spesso accade, dei momenti in cui Gerry Scotti si è divertito a punzecchiare Samira Lui, scherzando su Luigi Punzo, il fidanzato della showgirl.

“Lei è stata paparazzata?”, ha chiesto, prendendo spunto dal tabellone che parlava proprio di paparazzi. “Sì, eccome. Non è piacevole, ma succede”, ha risposto Samira Lui.

“L’ho vista fotografata con l’alpaca – ha ironizzato Gerry -. Povero Luigi, ma si può andare in giro così!”.

Alla fine a spuntarla è stato Agostino che ha trionfato alla Ruota della Fortuna con un montepremi di 8.200 euro. Arrivato alla Ruota delle Meraviglie, Agostino è riuscito ad accendere ben due buste verdi. Aperta la prima, che conteneva 5mila euro, ha deciso di cambiarla con la seconda, tornando a casa con altri 10mila euro. Per un totale di 18.200 euro di montepremi in una sola serata.