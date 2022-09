Royal Wedding, la Principessa che ruba la scena alla sposa sull’altare

Fonte: Getty Images Elisabetta del Belgio, l’abito rosso che fa invidia a tutte le Principesse

Il primo Royal Wedding dopo le vacanze estive è quello celebrato tra il Conte Charles-Henri d’Udekem d’Acoz e Caroline Philipp, alla presenza di Sua Maestà la Regina Mathilde del Belgio. Ma a rubare la scena alla sposa, elegantissima in bianco, è la Principessa Elisabetta che a 20 anni è ormai protagonista della scena europea e già rivale di Kate Middleton.

Elisabetta del Belgio, look a confronto con la Regina Mathilde

A convolare a nozze è il Charles-Henri d’Udekem d’Acoz, fratello della Regina Mathilde e quindi zio di Elisabetta. Il conte ha pronunciato il fatidico sì con Caroline Philipp a Pont L’Eveque, in Normandia, circondato dai suoi più cari amici e naturalmente dalla famiglia, compresa sua sorella la Regina Mathilde che ha portato con sé suo marito Philippe e i tre figli, tra cui appunto la bellissima Principessa che qualche tempo fa ha fatto parlare molto di sé mentre frequentava la sua militare.

Inutile dire che gli occhi erano tutti puntati su Elisabetta che ha appunto oscurato non solo gli altri invitati, sua madre compresa, ma anche la sposa. La Principessa ha indossato per la regale cerimonia un abito chiaro, molto chic, in voile di seta rosa pallido, a fantasia floreale arancione, firmato Natan Couture, con maniche lunghe e gonna drappeggiata.

Fonte: IPA

Ai piedi portava delle décolletée classiche, con tacco sottile, di Jimmy Choo, clutch arancio, di Serpui. Invece del tradizionale cappello, ha optato per un largo cerchietto a fascia, creato da Maison Fabienne Delvigne, che anche Kate Middleton adora. Infine, ha impreziosito l’outfit con dei semplici orecchini a forma di fiore con perla a goccia, di Carolina Herrera.

Fonte: IPA

Sua sorella Eleonora (14 anni) ha scelto un abito molto simile al suo ma più chiaro, firmato Maje Paris, uno dei brand preferiti da Letizia di Spagna. Mentre suo fratello Emmanuel, 16 anni, si è presentato con un classico completo blu.

Mathilde del Belgio invece ha scelto un abito verde smeraldo, dello stesso marchio scelto dalla figlia Elisabetta, ossia Natan Couture, e cappellino indossato lateralmente a forma di fiore.

Fonte: IPA

L’abito da sposa delude

Elegantissime anche le piccole damigelle della sposa con abito bianco, cintura a fascia verde salvia e scarpine in velluto color bosco. Dunque, un matrimonio curato nei minimi dettagli con tanto di carrozza su cui il Conte e la consorte hanno salutato quanti hanno assistito alle nozze. A deludere un po’ però è proprio l’abito della sposa che naturalmente si è presentata all’altare con un vestito candido, così semplice da essere del tutto anonimo. Maniche lunghe a sbuffo, gonna lunga e ampia, nemmeno un decoro o un ricamo ad eccezione del lungo velo in tulle bordato di pizzo.