Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Gerry Scotti torna a condurre una nuova puntata della Ruota della Fortuna il 2 novembre 2026. Un appuntamento che, ancora una volta, si è rivelato scoppiettante e ricco di colpi di scena.

La Ruota della Fortuna, Samira svela un segreto su Luigi Punzo

Come di consueto, anche in questa puntata della Ruota della Fortuna si è aperta con la musica dei Fortuna Six, la band della trasmissione. Gerry Scotti ha fatto il suo ingresso in studio con tutta la sua energia, fra ricordi, musica e un sorriso che, ormai da oltre un anno, accompagna i telespettatori nell’access prime.

Il conduttore ha poi presentato i concorrenti di questa puntata. Prima di tutto la campionessa Isabella che arriva da Ponte dell’Olio ed è riuscita a conquistare un montepremi di ben 29.800 euro. “Il tuo quadretto è già appeso nel mio camerino. Abbiamo raccontato la tua passione”, ha detto Gerry Scotti, salutandola.

A sfidarla Mario da San Giorno a Cremano, imprenditore che gestisce una sartoria di famiglia. Davanti alla Ruota anche Francesco, originario della provincia di Macerata e responsabile del service di una concessionaria.

Poi spazio all’arrivo di Samira Lui. “Abbiamo una meraviglia da mostrarvi: Samira!”, ha esclamato il conduttore Per l’occasione la showgirl ha scelto un look molto particolare, indossando una gonna scozzese e una camicia.

“Mi piace quella gonna dalla lunghezza variabile”, ha scherzato Gerry Scotti. “L’ha indossata anche lei, lo so! – ha riso Samira Lui – Ho visto la foto con la gonna scozzese e non posso dimenticarla”.

Poco dopo Samira si è lasciata andare ad una confessione molto divertente sul fidanzato Luigi Punzo. La showgirl ha infatti svelato che ha un barattolo in casa in cui conserva i centesimi. Quando si riempie chiede al suo compagno di cambiarli. “Mando Luigi perché io mi vergogno”, ha scherzato, scatenando l’ilarità di Gerry Scotti.

Luigi Punzo, come sanno bene i telespettatori, è il grande amore di Samira Lui. I due sono legati da ben otto anni dopo essersi incontrati a Formentera. Ex modello e luxury concierge, Luigi è il più grande tifoso di Samira e l’ha sempre sostenuta nella sua carriera televisiva. La coppia è innamoratissima e convive ormai da diverso tempo a Milano in uno splendido appartamento.

Isabella è ancora campionessa a La Ruota della Fortuna

E la partita? La puntata del 2 novembre 2026 è stata piuttosto combattuta. I due sfidanti hanno provato a conquistare il titolo, ma senza riuscirci. Isabella ha infatti svelato tutta la sua bravura, realizzando una rimonta straordinaria.

Alla fine Isabella è riuscita ad arrivare alla Ruota delle Meraviglie accumulando un montepremi di ben 19mila euro. Nell’ultimo gioco della Ruota della Fortuna, la campionessa è riuscita a illuminare solamente due buste e alla fine è tornata a casa con altri 20mila euro, per un totale di 39mila euro.

Prima di passare la linea a Ilary Blasi e al suo Grande Fratello Vip, Gerry Scotti e Samira Lui hanno svelato che il premio da 200mila euro si trovava nella lettera precedente a quella conquistata dalla campionessa.