acasadi Samira Lui, un appartamento dal lusso discreto in cui vive con Luigi Punzo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Samira Lui è uno dei personaggi del momento, amatissima dal pubblico grazie al suo ruolo nella trasmissione La Ruota della Fortuna. Nata a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine, la showgirl si è trasferita a Milano per inseguire i suoi sogni.

Dove vive Samira Lui, la casa elegante a Milano

Dopo il diploma da geometra, Samira Lui ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo fra casting e programmi televisivi. Per questo ha scelto di trasferirsi a Milano, iniziando a lavorare prima a L’Eredità, poi a Tale e Quale Show, sino a La Ruota della Fortuna, la trasmissione con Gerry Scotti che le ha consentito di conquistare il cuore del pubblico.

Da anni Samira è legata a Luigi Punzo. I due sono legati dal 2018: una storia d’amore nata dopo un incontro avvenuto a Formentera. Luigi lavora da anni come luxury concierge. Organizza infatti esperienze esclusive per i suoi clienti vip, con noleggio di ville, jet privati e yacht. Per lavoro dunque viaggia fra Ibiza, Mykonos, Porto Cervo e Capri, ma quando torna a Milano vive con Samira Lui.

I due fidanzati hanno costruito nella città meneghina il loro nido d’amore. Un appartamento lussuoso ed elegante, realizzando seguendo i gusti della showgirl. Gli interni della casa sono eleganti e chic, con un salotto luminoso, arredato con divani nei toni chiari, luci calde che rendono più accogliente l’ambiente.

Sulle pareti trovano spazio fotografie che raccontano i viaggi della coppia e i momenti più belli. “La persona che sposerò penso di averla trovata, anzi ne sono sicura – ha spiegato Samira, parlando del suo amore per Luigi e del loro futuro -. Potremmo sposarci anche adesso, ma diamo priorità ad altri aspetti della vita. Voglio fare le cose in ordine. Anche perché quando avrò dei figli voglio essere una madre presente”.

L’angolo trucco e la vista su Milano: la casa di Samira Lui

Proprio in salotto Samira e Luigi trascorrono le loro serate guardando film e chiacchierando. Fra gli angoli più particolari della casa c’è senza dubbio la postazione trucco creata da Samira Lui. Un punto dell’appartamento in cui la showgirl ama prendersi cura di sè fra skincare e make up.

Samira Lui è sempre stata molto riservata e, nonostante sia un personaggio pubblico, non ha mai condiviso dettagli riguardo la sua vita privata. Per questo sappiamo davvero poco riguardo la sua casa, se non che si trova a Milano, in una zona tranquilla e centrale, e che vive con il fidanzato Luigi Punzo.

L’appartamento, ne siamo certi, sarà così grande da poter ospitare anche Doretta, l’amatissima mamma di Samira. Le due hanno un rapporto speciale e sono legatissime, così tanto che ogni volta che capita a Milano, Doretta viene ospitata proprio da sua figlia.

“Siamo sempre state fianco a fianco nella vita, abbiamo superato anche momenti difficili ma con tranquillità. Siamo cresciute insieme e abbiamo costruito la nostra diversa normalità – aveva spiegato lei qualche tempo ospite di Verissimo -. Mia mamma mi ha aiutata a guardare lontano, facendomi sentire libera. Mi assecondava le passioni, facendo tanti sacrifici”.