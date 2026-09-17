Chi è Doretta, la mamma di Samira Lui

Samira Lui e mamma Doretta: il legame speciale che ha segnato la vita della showgirl, dall'assenza del padre al successo in tv a La Ruota della Fortuna

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Samira Lui

Dietro il sorriso di Samira Lui, diventata uno dei volti più amati de La Ruota della Fortuna, c’è una storia familiare fatta soprattutto di due donne. Da una parte lei, che negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio nel mondo dello spettacolo; dall’altra mamma Doretta, presenza discreta ma fondamentale nella sua vita. È stata proprio lei a crescere Samira praticamente da sola, dopo l’assenza del padre biologico, diventando negli anni madre, punto di riferimento e migliore amica. Un rapporto fortissimo, del quale la showgirl ha parlato più volte anche in televisione, senza riuscire a nascondere l’emozione.

Chi è Doretta Lui, la mamma di Samira

Doretta Lui è sempre rimasta lontana dalle luci dello spettacolo, nonostante la crescente popolarità della figlia. Friulana, ha cresciuto Samira trasmettendole quella determinazione che oggi sembra essere diventata uno dei tratti distintivi della showgirl.

Samira è nata a Udine da mamma italiana e padre senegalese, ma proprio la figura paterna rappresenta uno dei capitoli più delicati della sua storia personale: il padre biologico, infatti, non l’ha riconosciuta e si sarebbe allontanato quando Doretta era ancora incinta ed è per questo che Samira porta il cognome della madre.

Una situazione non semplice, che ha inevitabilmente reso ancora più profondo il rapporto tra madre e figlia: Doretta si è occupata della crescita di Samira e l’ha accompagnata anche nei primi passi verso l’indipendenza e il mondo del lavoro. Per anni ha lavorato in una cooperativa dedicata alle persone con disabilità, esperienza che avrebbe contribuito a trasmettere alla figlia valori come attenzione verso gli altri, rispetto e generosità.

Poi, nel tempo, Doretta ha deciso di dare spazio anche a una sua grande passione creativa: l’arte del mosaico. Oggi realizza opere attraverso l’utilizzo di tessere da mosaico, alcune delle quali sono state esposte in occasione di manifestazioni ed eventi culturali in Friuli Venezia Giulia.

Samira Lui e mamma Doretta, un rapporto che commuove

È stata proprio Samira a permettere al pubblico di conoscere qualcosa in più di sua madre: durante la sua esperienza al Grande Fratello, la showgirl aveva vissuto uno dei momenti più emozionanti del suo percorso grazie a una lettera scritta proprio da Doretta.

Parole che avevano riportato al centro della scena la loro storia e quel legame costruito nel corso degli anni. Per Samira, infatti, sua madre non rappresenta semplicemente un genitore, ma la persona che l’ha accompagnata nelle tappe più importanti della vita.

Un concetto ribadito anche durante le sue apparizioni a Verissimo, dove ha parlato di Doretta definendola “il suo più grande sostegno e la sua migliore amica”: dietro molti dei traguardi raggiunti, secondo Samira, ci sarebbe anche la forza ricevuta da lei.

Oggi la carriera della 28enne vive un momento particolarmente felice: dopo diverse esperienze televisive, Samira ha conquistato il pubblico nel ruolo di valletta de La Ruota della Fortuna su Canale 5, diventando una presenza sempre più riconoscibile del programma.

Una popolarità che non sembra però aver cambiato il rapporto con le proprie radici: dietro gli abiti scintillanti, gli studi televisivi e la notorietà c’è ancora quella ragazza cresciuta in Friuli insieme alla mamma.

Per Samira, del resto, il successo non è soltanto il risultato del proprio percorso professionale: ogni volta che racconta la sua storia torna inevitabilmente lì, alla donna che l’ha cresciuta e sostenuta perché, dietro molti dei suoi sorrisi, oggi c’è anche un pezzo della forza di mamma Doretta.